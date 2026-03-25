Pendaftaran UTBK-SNBT 2026: Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar Terbaru

PENDAFTARAN Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK-SNBT 2026 telah resmi dibuka. Jalur ini menjadi harapan utama bagi lulusan SMA/MA/SMK tahun 2024, 2025, dan 2026 untuk memperebutkan kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Tahun 2026 membawa beberapa aturan penting, terutama mengenai fleksibilitas pemilihan program studi hingga empat pilihan dan sanksi tegas bagi siswa yang sudah lolos jalur prestasi (SNBP). Berikut adalah panduan komprehensif yang telah dirangkum untuk membantu Anda sukses dalam tahap administrasi.

Jadwal Penting UTBK-SNBT 2026

Berdasarkan linimasa resmi dari panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), berikut adalah tanggal-tanggal krusial yang wajib Anda catat:

Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 7 April 2026

12 Januari – 7 April 2026 Pendaftaran UTBK-SNBT: 25 Maret – 7 April 2026 (Pukul 15.00 WIB)

25 Maret – 7 April 2026 (Pukul 15.00 WIB) Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026

21 – 30 April 2026 Pengumuman Hasil SNBT: 25 Mei 2026

25 Mei 2026 Masa Unduh Sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

PENTING: Seluruh proses pendaftaran dan pengumuman biasanya dilakukan tepat pukul 15.00 WIB sesuai jadwal yang ditentukan. Pastikan koneksi internet Anda stabil saat mengakses portal.

Syarat Pendaftaran UTBK 2026

Sebelum melakukan login, pastikan Anda memenuhi kriteria persyaratan berikut:

Memiliki Akun SNPMB: Siswa wajib memiliki akun yang sudah teregistrasi dan berstatus "Simpan Permanen". Status Pendidikan: Terbuka bagi siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 tahun 2026, atau lulusan tahun 2024 dan 2025 (Gap Year). Batasan Usia: Maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026 (berlaku juga untuk lulusan Paket C). Aturan Blackout: Siswa yang sudah dinyatakan lulus pada jalur SNBP 2024, 2025, atau 2026 secara otomatis tidak dapat mendaftar SNBT 2026. Biaya Pendaftaran: Membayar biaya UTBK sebesar Mata Uang Rupiah 200.000.

6 Tahap Cara Daftar UTBK-SNBT 2026

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Simak langkah-langkahnya:

1. Login Portal SNPMB

Masuk ke portal menggunakan alamat email dan kata sandi akun SNPMB yang telah didaftarkan sebelumnya.

2. Melengkapi Biodata

Isi data diri, unggah pas foto berwarna terbaru, dan lakukan verifikasi biodata. Bagi peserta tunanetra, wajib mengunggah surat pernyataan resmi.

3. Memilih Program Studi

Peserta dapat memilih maksimal 4 program studi. Ketentuannya: Jika memilih lebih dari 2 prodi, maka salah satunya harus merupakan program Vokasi (D3 atau D4/Sarjana Terapan).

4. Mengunggah Portofolio

Khusus bagi Anda yang memilih program studi di bidang Seni atau Olahraga, wajib mengunggah dokumen portofolio sesuai format yang ditentukan.

5. Memilih Pusat UTBK

Pilih lokasi ujian terdekat. Disarankan memilih Pusat UTBK di wilayah domisili Anda untuk menghindari kendala transportasi saat hari ujian.

6. Pembayaran dan Cetak Kartu

Bagi peserta non-KIP Kuliah, lakukan pembayaran melalui bank mitra. Setelah pembayaran terverifikasi, Anda dapat mengunduh dan mencetak Kartu Peserta UTBK-SNBT 2026.

