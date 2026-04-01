Lelang Perlengkapan Atlet Jadi Bantuan Nyata untuk Penyintas Banjir

Kolaborasi atlet dan pihak swasta ubah hasil lelang jadi solusi hunian bagi warga terdampak banjir Sumatra.

AKSI solidaritas bagi korban banjir di Sumatra muncul dari cara yang tak biasa. Sebuah singlet yang pernah mengantarkan medali emas di ajang SEA Games 2025 dilelang, lalu hasilnya disalurkan untuk membantu warga terdampak bencana. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi antara atlet nasional Odekta Elvina Naibaho dan perusahaan Centrepark.

Kegiatan yang berlangsung pada 12 Maret 2026 itu tak berhenti sebagai simbol. Proses lelang dituntaskan hingga tahap serah terima, dengan singlet tersebut diterima langsung oleh pimpinan Centrepark sebagai bentuk komitmen terhadap aksi kemanusiaan.

Dari hasil lelang, bantuan diwujudkan secara konkret dalam pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir. Program ini menandai pergeseran dari sekadar donasi menuju solusi yang lebih berkelanjutan bagi korban bencana.

Chief Executive Officer Centrepark, Charles Richard Oentomo, menekankan bahwa kontribusi sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.

"Centrepark percaya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kontribusi nyata bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain sebagai bangsa," ujarnya seperti dikutip pada Rabu (1/4).

Di sisi lain, Odekta juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menyisipkan pesan inspiratif yang ia kutip. "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana dunia olahraga dan sektor usaha dapat bertemu dalam satu tujuan, yakni menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Singlet yang dulunya simbol kemenangan di arena olahraga berubah menjadi jembatan harapan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. (Z-10)