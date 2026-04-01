Lelang Perlengkapan Atlet Jadi Bantuan Nyata untuk Penyintas Banjir

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
AKSI solidaritas bagi korban banjir di Sumatra muncul dari cara yang tak biasa. Sebuah singlet yang pernah mengantarkan medali emas di ajang SEA Games 2025 dilelang, lalu hasilnya disalurkan untuk membantu warga terdampak bencana. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi antara atlet nasional Odekta Elvina Naibaho dan perusahaan Centrepark.
Kegiatan yang berlangsung pada 12 Maret 2026 itu tak berhenti sebagai simbol. Proses lelang dituntaskan hingga tahap serah terima, dengan singlet tersebut diterima langsung oleh pimpinan Centrepark sebagai bentuk komitmen terhadap aksi kemanusiaan.
Dari hasil lelang, bantuan diwujudkan secara konkret dalam pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir. Program ini menandai pergeseran dari sekadar donasi menuju solusi yang lebih berkelanjutan bagi korban bencana.
Chief Executive Officer Centrepark, Charles Richard Oentomo, menekankan bahwa kontribusi sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.
"Centrepark percaya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kontribusi nyata bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain sebagai bangsa," ujarnya seperti dikutip pada Rabu (1/4).
Di sisi lain, Odekta juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menyisipkan pesan inspiratif yang ia kutip. "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."
Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana dunia olahraga dan sektor usaha dapat bertemu dalam satu tujuan, yakni menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Singlet yang dulunya simbol kemenangan di arena olahraga berubah menjadi jembatan harapan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. (Z-10)
Tarif parkir Jakarta dinilai stagnan selama 15 tahun. Centrepark menyebut kondisi ini membuat investasi gedung parkir terancam tak layak ekonomi.
Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).
Cek hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026. Wang Xindi raih emas, Alex Ferreira berjaya, hingga dominasi Korea Selatan di Short Track.
Mark McMorris, legenda snowboarding Kanada, raih medali emas Slopestyle Olimpiade 2026 setelah pulih dari cedera parah 2017. Simak prestasi, comeback, dan dampak sosialnya.
Mark McMorris raih emas seluncur salju slopestyle putra Olimpiade Musim Dingin 2026 berkat teknologi papan 2160 yang tahan suhu ekstrem Livigno.
Kenali Mark McMorris, legenda snowboarding asal Kanada. Dari medali Olimpiade, Winter X Games, hingga kisah bangkit dari cedera parah, simak profil, prestasi, dan warisan sosialnya.
