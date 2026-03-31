Headline
RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap dengan Bacaan Niat

Reynaldi Andrian Pamungkas
31/3/2026 23:30
Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap dengan Bacaan Niat
Berikut Niat Sholat Dhuha(freepik)

SHOLAT Dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu Dzuhur.

Sholat Dhuha merupakan ibadah sunnah yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan untuk memohon kelancaran rezeki serta keberkahan hidup.

Berikut Niat Sholat Dhuha

Bacaan Arab

أُصَلِّي سُنَّةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushalli sunnatadh dhuhaa rakataini lillahi ta‘ala

Artinya

“Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Sholat dhuha bisa dikerjakan dengan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat atau lebih, sesuai kemampuan dan dikerjakan 2 rakaat salam.

Tata Cara Sholat Dhuha

Rakaat Pertama

  • Niat dalam hati.
  • Takbiratul ihram.
  • Membaca doa iftitah.
  • Membaca Al-Fatihah.
  • Membaca surat pendek.
  • Rukuk.
  • I’tidal.
  • Sujud.
  • Duduk di antara dua sujud.
  • Sujud kedua.

Rakaat Kedua

  • Berdiri kembali.
  • Membaca Al-Fatihah.
  • Membaca surat pendek.
  • Rukuk.
  • I’tidal.
  • Sujud.
  • Duduk di antara dua sujud.
  • Sujud kedua.
  • Tasyahud akhir.
  • Salam.

Keutamaan Sholat Dhuha

  • Mendapat pahala seperti sedekah.
  • Dibukakan pintu rezeki.
  • Mendapat ketenangan hati.
  • Diampuni dosa dengan izin Allah.

Sholat Dhuha adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari dengan minimal 2 rakaat. Tata caranya sama seperti sholat biasa, hanya berbeda pada niat dan waktu pelaksanaannya. (Z-4)

Sumber: zalora, ruangguru



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved