Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap dengan Bacaan Niat

Berikut Niat Sholat Dhuha(freepik)

SHOLAT Dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu Dzuhur.

Sholat Dhuha merupakan ibadah sunnah yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan untuk memohon kelancaran rezeki serta keberkahan hidup.

Berikut Niat Sholat Dhuha

Bacaan Arab

أُصَلِّي سُنَّةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushalli sunnatadh dhuhaa rakataini lillahi ta‘ala

Artinya

“Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Sholat dhuha bisa dikerjakan dengan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat atau lebih, sesuai kemampuan dan dikerjakan 2 rakaat salam.

Rakaat Pertama

Niat dalam hati.

Takbiratul ihram.

Membaca doa iftitah.

Membaca Al-Fatihah.

Membaca surat pendek.

Rukuk.

I’tidal.

Sujud.

Duduk di antara dua sujud.

Sujud kedua.

Rakaat Kedua

Berdiri kembali.

Membaca Al-Fatihah.

Membaca surat pendek.

Rukuk.

I’tidal.

Sujud.

Duduk di antara dua sujud.

Sujud kedua.

Tasyahud akhir.

Salam.

Mendapat pahala seperti sedekah.

Dibukakan pintu rezeki.

Mendapat ketenangan hati.

Diampuni dosa dengan izin Allah.

Sholat Dhuha adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari dengan minimal 2 rakaat. Tata caranya sama seperti sholat biasa, hanya berbeda pada niat dan waktu pelaksanaannya. (Z-4)

Sumber: zalora, ruangguru