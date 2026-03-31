Merajut Tradisi dalam Kehangatan Kuliner Nusantara di Hotel Santika Premiere ICE-BSD City

Sop Iga Tangkar.(Dok Hotel Santika Premiere ICE-BSD City)

KULINER khas Nusantara sejatinya bukan sekadar santapan pemuas lapar, melainkan narasi yang mengandung makna mendalam di setiap suapannya. Di tengah derasnya arus modernisasi, kehadiran hidangan tradisional tetap menjadi penanda jati diri budaya yang tak lekang oleh waktu dan selalu dicintai masyarakat. Memahami kecintaan tersebut, Hotel Santika Premiere ICE-BSD City berkomitmen merawat memori bangsa melalui kelezatan bumbu rempah warisan turun-temurun.

Menyambut periode Maret hingga April 2025, Hotel Santika Premiere ICE-BSD City menghadirkan promo kuliner spesial bertema kehangatan dan kesegaran. Bintang utama dalam perjalanan rasa kali ini ialah Sop Iga Tangkar sebagai hidangan legendaris yang memadukan kelembutan daging dengan kuah rempah yang kaya akan filosofi kebersamaan.

Bersanding dengannya, hadir Nasi Tempong Ayam Kampung, sajian khas yang menawarkan kejujuran rasa melalui bahan-bahan segar pilihan dan sambal yang membangkitkan selera. Ada pula Nasi Goreng Salmon yang inovatif. Ketiga hidangan spesial itu dibanderol dengan harga kompetitif, yakni Rp99.000 nett per porsi.

Melalui perpaduan tradisi dan sentuhan modern, pengalaman bersantap ini dirancang khusus untuk memberikan momen tak terlupakan bagi para tamu. Baik untuk agenda makan siang bisnis yang formal maupun makan malam santai bersama keluarga, setiap suapan dari menu pilihan ini menjanjikan suasana bersantap yang penuh kehangatan.

Executive Chef Hotel Santika Premiere ICE-BSD City, Chef Zein, menjelaskan bahwa pemilihan menu kali ini didasari oleh keinginan untuk menyajikan hidangan yang akrab tetapi dengan kualitas bahan terbaik. "Untuk Sop Iga Tangkar, kami menggunakan teknik slow-cooked agar bumbu rempah meresap sempurna ke dalam serat daging iga yang empuk. Kuahnya yang kaya rempah memberikan sensasi hangat yang pas."

Sementara itu, Nasi Tempong Ayam Kampung menonjolkan sensasi pedas dari sambal khas yang dibuat mendadak untuk menjaga kesegarannya. "Bagi penyuka hidangan modern, kami menghadirkan Nasi Goreng Salmon yang memadukan gurihnya nasi goreng dengan potongan salmon segar dan telur mata sapi," ujar Chef Zein.

Melengkapi pengalaman kuliner tersebut, Devy Kurnia selaku Public Relations Hotel Santika Premiere ICE-BSD City menambahkan bahwa promo ini merupakan bagian dari komitmen hotel dalam memberikan pelayanan terbaik dari hati.

"Kami ingin setiap tamu merasakan kenyamanan saat menikmati hidangan kami. Ketiga menu promo ini tersedia setiap hari di Mandalika Restaurant bagi tamu yang ingin menikmati suasana elegan atau dapat dipesan melalui layanan Room Service bagi tamu yang menginginkan privasi di dalam kamar," ungkap Devy Kurnia.

Ketiga menu tersedia secara terbatas selama Maret dan April 2025. Bagi pengunjung yang ingin melakukan reservasi atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi (021) 8063 4899, mengirimkan pesan WhatsApp ke +62 895-3856-44005, atau mengikuti akun Instagram resmi @santikapremiereicebsdcity.

