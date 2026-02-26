Rasa Legenda Vol. 2 Hadirkan Warisan Kuliner Nusantara Terinspirasi Kehidupan Suku Baduy

Rasa Legenda edisi kedua bertajuk “Warisan Leluhur dalam Perjalanan Rasa” menghadirkan 8-Hands Dinner spesial Ramadan di Vertu Harmoni Jakarta, menampilkan sajian nusantara terinspirasi filosofi Suku Baduy.(Vertu Harmoni Jakarta)

MELANJUTKAN keberhasilan sebelumnya, Rasa Legenda kembali digelar dalam edisi kedua bertajuk “Warisan Leluhur dalam Perjalanan Rasa”. Kolaborasi makan malam 8-Hands Dinner ini mempertemukan empat pakar kuliner ternama untuk merayakan kekayaan sejarah gastronomi Indonesia. Pada edisi kali ini, inspirasi diambil dari kehidupan Suku Baduy di Desa Kanekes sebagai bentuk penghormatan terhadap kesederhanaan, keharmonisan dengan alam, serta komitmen mereka dalam menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi.

Perjalanan hidangan utama dipandu oleh Chef Ronald Tokilov dan Chef Suyi, yang memadukan filosofi Baduy dengan hidangan klasik nusantara yang istimewa. Chef Ronald memperkenalkan Brisket Sekam Wangi yang dimarinasi dengan tujuh rempah sebagai simbol kesempurnaan dan siklus kehidupan, serta Gulai Asap Ikan Pelepah yang menggunakan metode pengasapan tradisional. Melengkapi sajian tersebut, Chef Suyi menghadirkan menu legendaris seperti Ikan Brengkes khas Palembang dengan sentuhan durian, serta Kambing Bakar Taliwang yang tersohor. Hidangan yang menjadi pusat perhatian dalam kolaborasi ini adalah Angeun Kotok, sup ayam khas Baduy yang sakral dan biasa disajikan dalam upacara adat, diolah dengan ayam bakar dan keharuman honje (kecombrang).

Perjalanan rasa ini ditutup dengan penghormatan manis bagi nusantara oleh Chef Lutfi Akbar dan Putri Habibie. Pilihan hidangan penutup mereka menampilkan seni pembuatan kue tradisional yang rumit, mulai dari Kue Asida yang dipengaruhi budaya Timur Tengah, Jemunak berbahan singkong yang kenyal khas Jawa Timur, hingga Kue Barongko ikonik dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Para tamu juga dapat menikmati keindahan Kue Karawo dari Gorontalo—di mana motif sulaman diaplikasikan secara manual di atas kue—serta Kue Dange tradisional berbahan sagu yang dipanggang dalam cetakan tanah liat untuk menghasilkan kontras tekstur yang sempurna.

Kolaborasi kuliner eksklusif ini akan tersedia sepanjang bulan Ramadan di Voyage Restaurant, Vertu Harmoni Jakarta, dengan harga IDR 398.000 net. Para tamu dapat menikmati promo khusus anggota ASR: penawaran "Buy 4 Get 5" untuk reservasi sebelum tanggal 15 Februari, dan penawaran "Pay 10 Get 12" mulai tanggal 16 Februari. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0896 0137 9379.

