A- A+

Berikut Dampak Sering Begadang untuk Tubuh

BEGADANG adalah kebiasaan tidak tidur atau tidur larut malam melebihi waktu normal, biasanya hingga tengah malam atau dini hari.

Begadang terjadi ketika seseorang tetap terjaga di waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, baik karena aktivitas seperti belajar, bekerja, bermain HP, atau hiburan.

Berikut 13 Dampak Sering Begadang untuk Tubuh

1. Menurunkan Daya Tahan Tubuh

Kurang tidur membuat sistem imun melemah sehingga mudah sakit.

2. Gangguan Konsentrasi

Otak jadi sulit fokus, mudah lupa, dan kurang produktif.

3. Meningkatkan Risiko Insomnia

Sering begadang bisa merusak pola tidur alami tubuh.

4. Mudah Lelah dan Lesu

Energi tubuh cepat habis karena kurang istirahat.

5. Gangguan Kesehatan Jantung

Begadang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.

6. Meningkatkan Berat Badan

Kurang tidur bisa memicu rasa lapar berlebih dan gangguan metabolisme.

7. Gangguan Emosi

Mudah marah, stres, dan mood tidak stabil.

8. Menurunkan Kinerja Otak

Kemampuan berpikir dan mengambil keputusan menurun.

9. Kulit Kusam dan Penuaan Dini

Kurang tidur membuat kulit terlihat lelah dan muncul lingkar hitam di mata.

10. Risiko Diabetes

Begadang dapat mengganggu kadar gula darah.

11. Menurunkan Hormon Pertumbuhan

Terutama pada remaja, kurang tidur bisa menghambat pertumbuhan.

12. Gangguan Pencernaan

Pola makan jadi tidak teratur dan bisa memicu masalah lambung.

13. Menurunkan Kualitas Hidup

Produktivitas menurun dan aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Sering begadang berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup sekitar 7 sampai 9 jam per hari sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc