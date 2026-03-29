13 Dampak Sering Begadang untuk Tubuh

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BEGADANG adalah kebiasaan tidak tidur atau tidur larut malam melebihi waktu normal, biasanya hingga tengah malam atau dini hari.
Begadang terjadi ketika seseorang tetap terjaga di waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, baik karena aktivitas seperti belajar, bekerja, bermain HP, atau hiburan.
Kurang tidur membuat sistem imun melemah sehingga mudah sakit.
Otak jadi sulit fokus, mudah lupa, dan kurang produktif.
Sering begadang bisa merusak pola tidur alami tubuh.
Energi tubuh cepat habis karena kurang istirahat.
Begadang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.
Kurang tidur bisa memicu rasa lapar berlebih dan gangguan metabolisme.
Mudah marah, stres, dan mood tidak stabil.
Kemampuan berpikir dan mengambil keputusan menurun.
Kurang tidur membuat kulit terlihat lelah dan muncul lingkar hitam di mata.
Begadang dapat mengganggu kadar gula darah.
Terutama pada remaja, kurang tidur bisa menghambat pertumbuhan.
Pola makan jadi tidak teratur dan bisa memicu masalah lambung.
Produktivitas menurun dan aktivitas sehari-hari jadi terganggu.
Sering begadang berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup sekitar 7 sampai 9 jam per hari sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Begadang adalah aktivitas di malam hari di mana seseorang tetap terjaga, baik untuk bekerja, belajar, bermain, atau alasan lain, padahal tubuh seharusnya sedang beristirahat.
Secara alami, tubuh manusia memiliki pola tidur yang diatur oleh sistem biologis yang disebut Circadian rhythm. Pola ini mengatur waktu tubuh untuk tidur dan bangun.
Akibatnya, tubuh kehilangan waktu pemulihan, yang bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan konsentrasi jika dilakukan terlalu sering.
Begadang tidak dianjurkan jika dilakukan terlalu sering, karena dapat mengganggu ritme biologis dan berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental
begadang membuat durasi dan kualitas tidur berkurang, sehingga tubuh tidak mendapat waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan memperbaiki sel.
