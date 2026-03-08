13 Dampak Sering Begadang saat Puasa

Berikut Dampak Sering Begadang saat Puasa(freepik)

BEGADANG adalah kebiasaan tetap terjaga atau tidak tidur hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Biasanya begadang terjadi karena berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bermain game, menonton, atau menggunakan ponsel dalam waktu lama.

Secara alami, tubuh manusia memiliki pola tidur yang diatur oleh sistem biologis yang disebut Circadian rhythm. Pola ini mengatur waktu tubuh untuk tidur dan bangun.

Ketika seseorang sering begadang, ritme alami tersebut bisa terganggu sehingga tubuh menjadi mudah lelah dan mengantuk di siang hari.

1. Tubuh Mudah Lelah

Kurang tidur membuat tubuh cepat merasa lemas saat beraktivitas di siang hari.

2. Sulit Berkonsentrasi

Begadang dapat menurunkan fokus dan konsentrasi saat belajar atau bekerja.

3. Mudah Mengantuk di Siang Hari

Kurangnya waktu tidur membuat rasa kantuk lebih sering muncul saat berpuasa.

4. Menurunnya Daya Tahan Tubuh

Kurang tidur dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh lebih rentan sakit.

5. Sakit Kepala

Begadang sering menyebabkan sakit kepala karena tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup.

6. Gangguan Pola Tidur

Sering tidur larut malam dapat mengganggu ritme alami tubuh atau Circadian rhythm.

7. Mudah Marah atau Emosi

Kurang tidur dapat memengaruhi suasana hati sehingga seseorang lebih mudah tersinggung.

8. Menurunnya Produktivitas

Tubuh yang lelah membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang maksimal.

9. Mata Terasa Perih atau Kering

Begadang terlalu lama dapat membuat mata terasa lelah dan kering.

10. Nafsu Makan Tidak Teratur

Kurang tidur bisa memengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar.

11. Memicu Dehidrasi

Saat begadang, tubuh cenderung kurang minum air sehingga risiko dehidrasi saat puasa bisa meningkat.

12. Menurunkan Energi Tubuh

Tanpa istirahat yang cukup, energi tubuh cepat habis saat menjalani puasa.

13. Mengganggu Kesehatan Secara Umum

Jika dilakukan terus-menerus, begadang dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Sering begadang saat puasa dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, hingga menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya tidur cukup agar tubuh tetap sehat dan kuat menjalani puasa. (Z-4)

Sumber: halodoc, primayahospital