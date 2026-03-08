13 Dampak Sering Begadang saat Puasa

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BEGADANG adalah kebiasaan tetap terjaga atau tidak tidur hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Biasanya begadang terjadi karena berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bermain game, menonton, atau menggunakan ponsel dalam waktu lama.
Secara alami, tubuh manusia memiliki pola tidur yang diatur oleh sistem biologis yang disebut Circadian rhythm. Pola ini mengatur waktu tubuh untuk tidur dan bangun.
Ketika seseorang sering begadang, ritme alami tersebut bisa terganggu sehingga tubuh menjadi mudah lelah dan mengantuk di siang hari.
Kurang tidur membuat tubuh cepat merasa lemas saat beraktivitas di siang hari.
Begadang dapat menurunkan fokus dan konsentrasi saat belajar atau bekerja.
Kurangnya waktu tidur membuat rasa kantuk lebih sering muncul saat berpuasa.
Kurang tidur dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh lebih rentan sakit.
Begadang sering menyebabkan sakit kepala karena tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup.
Sering tidur larut malam dapat mengganggu ritme alami tubuh atau Circadian rhythm.
Kurang tidur dapat memengaruhi suasana hati sehingga seseorang lebih mudah tersinggung.
Tubuh yang lelah membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang maksimal.
Begadang terlalu lama dapat membuat mata terasa lelah dan kering.
Kurang tidur bisa memengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar.
Saat begadang, tubuh cenderung kurang minum air sehingga risiko dehidrasi saat puasa bisa meningkat.
Tanpa istirahat yang cukup, energi tubuh cepat habis saat menjalani puasa.
Jika dilakukan terus-menerus, begadang dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Sering begadang saat puasa dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, hingga menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya tidur cukup agar tubuh tetap sehat dan kuat menjalani puasa. (Z-4)
Sumber: halodoc, primayahospital
Akibatnya, tubuh kehilangan waktu pemulihan, yang bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan konsentrasi jika dilakukan terlalu sering.
Begadang tidak dianjurkan jika dilakukan terlalu sering, karena dapat mengganggu ritme biologis dan berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental
begadang membuat durasi dan kualitas tidur berkurang, sehingga tubuh tidak mendapat waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan memperbaiki sel.
Agar tidak begadang, coba tidur dan bangun di jam yang sama, kurangi layar gadget sebelum tidur, hindari kafein malam hari, serta ciptakan suasana kamar yang nyaman.
Secara umum, begadang membuat tubuh kehilangan waktu istirahat yang cukup, sehingga dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan produktivitas jika dilakukan terlalu sering.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved