Berikut Dampak Negatif Sering Begadang untuk Kesehatan(Freepik)

BEGADANG adalah kebiasaan tetap terjaga atau tidak tidur pada waktu malam, biasanya melewati jam tidur normal, sehingga jam biologis tubuh terganggu.

Begadang adalah aktivitas di malam hari di mana seseorang tetap terjaga, baik untuk bekerja, belajar, bermain, atau alasan lain, padahal tubuh seharusnya sedang beristirahat.

Berikut 13 Dampak Negatif Sering Begadang untuk Kesehatan

1. Kualitas Tidur Menurun

Sering begadang membuat tubuh sulit mendapatkan tidur nyenyak dan cukup.

2. Mudah Lelah dan Lesu

Kurang tidur membuat tubuh cepat lelah dan menurunkan stamina.

3. Gangguan Konsentrasi

Sulit fokus dan mudah lupa karena otak tidak beristirahat dengan baik.

4. Penurunan Daya Tahan Tubuh

Tubuh lebih rentan terhadap infeksi karena sistem imun melemah.

5. Risiko Obesitas

Kurang tidur dapat memengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan sehingga berat badan naik.

6. Masalah Mental

Sering begadang meningkatkan risiko stres, cemas, dan depresi.

7. Kulit Kusam dan Jerawat

Tidur malam terganggu membuat regenerasi kulit kurang optimal, memicu jerawat dan kulit kusam.

8. Gangguan Jantung

Kurang tidur kronis bisa meningkatkan risiko Penyakit Jantung.

9. Tekanan Darah Tinggi

Begadang terus-menerus bisa menyebabkan Hipertensi.

10. Risiko Diabetes

Kurang tidur memengaruhi metabolisme gula dalam tubuh, meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.

11. Gangguan Pencernaan

Begadang membuat sistem pencernaan bekerja tidak optimal, bisa menyebabkan sakit perut atau konstipasi.

12. Menurunnya Kinerja Otak

Otak tidak maksimal dalam memproses informasi, mengingat, dan mengambil keputusan.

13. Mempercepat Penuaan

Kurang tidur kronis memicu keriput, lingkaran hitam di mata, dan tanda penuaan dini.

Sering begadang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan kecantikan. Tidur cukup dan teratur sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc