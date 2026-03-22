13 Dampak Negatif Sering Begadang untuk Kesehatan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BEGADANG adalah kebiasaan tetap terjaga atau tidak tidur pada waktu malam, biasanya melewati jam tidur normal, sehingga jam biologis tubuh terganggu.
Begadang adalah aktivitas di malam hari di mana seseorang tetap terjaga, baik untuk bekerja, belajar, bermain, atau alasan lain, padahal tubuh seharusnya sedang beristirahat.
Sering begadang membuat tubuh sulit mendapatkan tidur nyenyak dan cukup.
Kurang tidur membuat tubuh cepat lelah dan menurunkan stamina.
Sulit fokus dan mudah lupa karena otak tidak beristirahat dengan baik.
Tubuh lebih rentan terhadap infeksi karena sistem imun melemah.
Kurang tidur dapat memengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan sehingga berat badan naik.
Sering begadang meningkatkan risiko stres, cemas, dan depresi.
Tidur malam terganggu membuat regenerasi kulit kurang optimal, memicu jerawat dan kulit kusam.
Kurang tidur kronis bisa meningkatkan risiko Penyakit Jantung.
Begadang terus-menerus bisa menyebabkan Hipertensi.
Kurang tidur memengaruhi metabolisme gula dalam tubuh, meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.
Begadang membuat sistem pencernaan bekerja tidak optimal, bisa menyebabkan sakit perut atau konstipasi.
Otak tidak maksimal dalam memproses informasi, mengingat, dan mengambil keputusan.
Kurang tidur kronis memicu keriput, lingkaran hitam di mata, dan tanda penuaan dini.
Sering begadang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan kecantikan. Tidur cukup dan teratur sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Secara alami, tubuh manusia memiliki pola tidur yang diatur oleh sistem biologis yang disebut Circadian rhythm. Pola ini mengatur waktu tubuh untuk tidur dan bangun.
Akibatnya, tubuh kehilangan waktu pemulihan, yang bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan konsentrasi jika dilakukan terlalu sering.
Begadang tidak dianjurkan jika dilakukan terlalu sering, karena dapat mengganggu ritme biologis dan berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental
begadang membuat durasi dan kualitas tidur berkurang, sehingga tubuh tidak mendapat waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan memperbaiki sel.
Agar tidak begadang, coba tidur dan bangun di jam yang sama, kurangi layar gadget sebelum tidur, hindari kafein malam hari, serta ciptakan suasana kamar yang nyaman.
