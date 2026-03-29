Kualitas, Bukan Durasi: Kunci Membangun Kedekatan Orangtua dan Anak

Ilustrasi(Freepik)

MEMBANGUN kedekatan emosional antara orangtua dan anak tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Psikolog anak dan keluarga dari Universitas Indonesia, Sani B Hermawan, menekankan bahwa kualitas interaksi jauh lebih penting daripada durasi pertemuan.

Menurut Sani, bagi orangtua yang sibuk bekerja, meluangkan waktu singkat namun intensif jauh lebih bermanfaat bagi keterikatan emosional (emotional attachment) anak.

“Kadang orangtua sekarang bekerja, itu susah sekali mencari waktu satu jam bersama setiap harinya. Tapi dengan 15 menit saja bersama berkualitas, bisa berbagi cerita, ketawa, memeluk, itu lebih bagus kedekatannya atau manfaat emotional attachment-nya,” ujar Sani, dikutip Minggu (29/3).

Baca juga : Dukung PP Tunas, Orangtua Keluhkan Platform Terlarang masih Dapat Dibuka

Membangun Komunikasi Sejak Dini

Sani menyarankan agar kebiasaan berkomunikasi dibangun sejak anak masih kecil. Hal ini bertujuan agar ruang dialog tetap terbuka hingga anak menginjak usia remaja maupun dewasa.

Dalam membangun dialog tersebut, orangtua diharapkan dapat:

Bertanya tanpa menginterogasi: Mengajak anak berdiskusi dengan nada yang hangat.

Mengajak anak berdiskusi dengan nada yang hangat. Menghindari pelabelan: Tidak menghakimi atau memberi label negatif pada anak.

Tidak menghakimi atau memberi label negatif pada anak. Memberi ruang ekspresi: Membiarkan anak menyampaikan perasaan dan pikirannya secara bebas.

Meski idealnya dimulai sejak dini, Sani menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan.

Baca juga : PP Tunas Tameng Orangtua Jaga Anak dari Bahaya Media Sosial

“Yang terpenting adalah niat baik untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan,” tuturnya.

Manfaatkan Gawai sebagai Media Interaksi

Alih-alih melarang penggunaan teknologi, Sani menilai gawai justru bisa menjadi alat bantu untuk mempererat hubungan jika digunakan bersama. Aktivitas seperti bermain gim atau menonton film dapat menjadi sarana diskusi yang interaktif.

“Yang jelas ada komunikasi membahas hal itu, sehingga tidak hanya mainnya, tapi lebih ke arah kedekatan secara emosional dan membangun hubungan dua arah tadi melalui gawai sebagai materialnya atau tools-nya gitu, sebagai medianya,” imbuh Sani.

Selain aktivitas digital, orangtua juga bisa beralih ke permainan konvensional seperti ular tangga, catur, atau petak umpet untuk menciptakan momen kebersamaan yang nyata.

Pesan ini sejalan dengan kampanye #SatuJamBerkualitas yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang mengajak keluarga Indonesia untuk lebih hadir secara utuh bagi anak-anak di tengah kepungan arus media sosial. (Ant/Z-1)