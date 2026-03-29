MBG 5 Hari Sekolah Ditetapkan, Daerah Rawan Stunting Dapat Tambahan Sabtu

Siswa menyantap makan bergizi gratis di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan, Sumatera Utara.(Antara)

PEMERINTAH memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) bersama Presiden, Sabtu (28/3), diputuskan bahwa siswa di sekolah lima hari akan menerima MBG selama lima hari sesuai jadwal belajar.

Namun, kebijakan berbeda diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Di wilayah ini, MBG tetap disalurkan hingga hari Sabtu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut langkah tersebut sebagai strategi untuk memastikan anak-anak di daerah berisiko tetap mendapatkan asupan gizi harian.

Baca juga : DPR Sebut MBG Belum Efektif Tangani Stunting

“Pemberian MBG hingga Sabtu di wilayah dengan stunting tinggi penting agar anak-anak tidak kehilangan asupan gizi,” ujarnya.

BGN menegaskan, penentuan wilayah prioritas dilakukan berbasis data. Acuan utama adalah Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan, dengan fokus pada wilayah Timur Indonesia, Sumatera, dan Papua.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, BGN menggandeng Dinas Pendidikan dan Kesehatan daerah dalam proses pendataan, mencakup jumlah sekolah, siswa, hingga tingkat stunting.

“Integritas data menjadi kunci. Program ini menyangkut masa depan generasi muda, sehingga tidak boleh meleset,” tegas Dadan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pemenuhan gizi anak sekolah lebih merata, khususnya di wilayah rentan, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting nasional.