Berikut Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Berlemak(Freepik)

MAKANAN berlemak adalah jenis makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, baik lemak jenuh maupun lemak tak jenuh, yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh.

Makanan berlemak adalah makanan yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi, yang jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dapat bermanfaat, tetapi jika berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Berikut 11 Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Berlemak

1. Meningkatkan Risiko Obesitas

Lemak tinggi kalori bisa menyebabkan penumpukan berat badan berlebih jika dikonsumsi berlebihan.

Baca juga : 8 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak untuk Kesehatan

2. Penyakit Jantung

Konsumsi lemak jenuh berlebih dapat meningkatkan kolesterol dan memicu Penyakit Jantung.

3. Kolesterol Tinggi

Makanan berlemak dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah.

4. Tekanan Darah Tinggi

Lemak berlebih bisa memicu Hipertensi yang berbahaya bagi kesehatan.

Baca juga : 13 Dampak Sering Konsumsi Makanan Berlemak

5. Risiko Diabetes

Konsumsi lemak berlebihan berhubungan dengan meningkatnya risiko Diabetes Tipe 2.

6. Gangguan Pencernaan

Bisa menyebabkan perut kembung, mual, hingga diare.

7. Penumpukan Lemak di Hati

Terlalu banyak lemak dapat menyebabkan Penyakit Hati Berlemak.

8. Jerawat dan Masalah Kulit

Makanan berlemak bisa memicu produksi minyak berlebih pada kulit.

9. Menurunkan Energi Tubuh

Alih-alih memberi energi, lemak berlebih bisa membuat tubuh terasa lemas.

10. Penyumbatan Pembuluh Darah

Lemak dapat menumpuk di pembuluh darah dan menghambat aliran darah.

11. Risiko Stroke

Jika pembuluh darah tersumbat, dapat meningkatkan risiko Stroke.

Makanan berlemak memang dibutuhkan tubuh, tetapi jika berlebihan bisa menyebabkan berbagai penyakit serius. Kunci utamanya adalah konsumsi secukupnya dan seimbang. (Z-4)

Sumber: alodokter, vinmec