8 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak untuk Kesehatan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MAKANAN berlemak adalah makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, baik lemak jenuh, lemak tak jenuh, maupun lemak trans.
Lemak sebenarnya dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, tetapi jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan.
Makanan tinggi lemak biasanya juga tinggi kalori. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik, berat badan bisa naik drastis.
Lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah.
Kolesterol tinggi dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung.
Penumpukan lemak di pembuluh darah bisa membuat aliran darah tidak lancar dan memicu hipertensi.
Pola makan tinggi lemak dan kalori dapat menyebabkan resistensi insulin.
Makanan berlemak sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau diare.
Konsumsi lemak berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati.
Penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko stroke.
Untuk mengurangi konsumsi lemak, coba batasi makanan cepat saji dan gorengan, pilih lemak sehat seperti alpukat, kacang, dan ikan, perbanyak sayur dan buah, serta rutin berolahraga.
Sering mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Mengatur pola makan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. (Z-4)
Sumber: alodokter, vinmec
Lemak sebenarnya merupakan salah satu zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi dan untuk membantu penyerapan vitamin.
Lemak sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk menyimpan energi, melindungi organ, dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan
Lemak dibutuhkan tubuh, tapi konsumsi berlebihan, terutama lemak jenuh dan trans, dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya.
Lemak pada makanan berperan sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin, dan menjaga fungsi sel, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak negatif
Lemak adalah salah satu dari tiga zat gizi makro utama selain karbohidrat dan protein. Tubuh membutuhkan lemak untuk menghasilkan energi, menyerap vitamin, melindungi organ
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved