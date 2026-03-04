Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

8 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak untuk Kesehatan

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 21:30
8 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak untuk Kesehatan
Berikut Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak(freepik)

MAKANAN berlemak adalah makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, baik lemak jenuh, lemak tak jenuh, maupun lemak trans.

Lemak sebenarnya dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, tetapi jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Berikut 8 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Berlemak

1. Meningkatkan Risiko Obesitas

Makanan tinggi lemak biasanya juga tinggi kalori. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik, berat badan bisa naik drastis.

2. Kolesterol Tinggi

Lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah.

3. Penyakit Jantung

Kolesterol tinggi dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung.

4. Tekanan Darah Tinggi

Penumpukan lemak di pembuluh darah bisa membuat aliran darah tidak lancar dan memicu hipertensi.

5. Risiko Diabetes Tipe 2

Pola makan tinggi lemak dan kalori dapat menyebabkan resistensi insulin.

6. Gangguan Pencernaan

Makanan berlemak sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau diare.

7. Penyakit Hati Berlemak

Konsumsi lemak berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati.

8. Risiko Stroke

Penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko stroke.

Untuk mengurangi konsumsi lemak, coba batasi makanan cepat saji dan gorengan, pilih lemak sehat seperti alpukat, kacang, dan ikan, perbanyak sayur dan buah, serta rutin berolahraga.

Sering mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Mengatur pola makan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. (Z-4)

Sumber: alodokter, vinmec



Editor : Reynaldi
