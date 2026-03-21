Pesan Idulfitri, Menag: Harmoni Antarumat Jadi Energi Persatuan Bangsa

Pecalang desa adat membantu pengamanan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Lapangan Lumintang, Denpasar, Bali, Sabtu (21/3/2026).(Antara)

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya harmoni dan persatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan kekuatan besar yang dapat mendorong kemajuan Indonesia.

Menurutnya, suasana kebersamaan lintas agama yang terjaga dengan baik menjadi energi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia juga menilai Ramadan tahun ini memiliki makna yang istimewa karena berdekatan dengan sejumlah hari besar keagamaan lainnya, seperti Imlek, Nyepi, dan Prapaskah. Momentum tersebut, kata dia, menjadi modal spiritual yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

"Hari-hari keagamaan yang kita peringati di republik ini memberikan energi positif untuk menciptakan keluhuran budi pekerti, menciptakan ketenangan batin, dan membawa kita lebih produktif untuk membawa bangsa Indonesia lebih damai dan rukun," kata Menag, Sabtu (21/3).

Lebih lanjut, Nasaruddin Umar mengapresiasi peran insan pers dalam menyebarluaskan syiar Islam kepada masyarakat. Ia menilai kontribusi media sangat besar dalam meningkatkan partisipasi publik, termasuk di kalangan generasi muda.

"Tanpa kalian rekan-rekan media, tidak mungkin ada syiar yang semasif ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan media yang luar biasa jasanya," tuturnya.

Menag mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendoakan kesejahteraan Indonesia. Ia berharap momentum Idulfitri dapat mempererat silaturahmi serta membawa bangsa menuju kehidupan yang lebih makmur, adil, dan harmonis di masa depan. (Fik/I-1)