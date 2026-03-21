Jamur Kuping: Dari Tradisi Tiongkok hingga Manfaat Kesehatan Modern

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
JAMUR kuping (Auricularia) telah lama menduduki posisi istimewa dalam pengobatan tradisional Tiongkok.
Berdasarkan filosofi keseimbangan Yin dan Yang, jamur ini dipercaya mampu mengembalikan harmoni organ tubuh yang terganggu akibat penyakit.
Secara tradisional, bahan pangan ini diandalkan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, hingga gangguan pencernaan.
Kini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, klaim tradisional tersebut mulai mendapatkan pijakan ilmiah. Sejumlah penelitian modern menunjukkan bahwa jamur kuping memiliki potensi medis yang signifikan bagi kesehatan jantung dan metabolisme.
Beberapa temuan kunci terkait konsumsi jamur kuping meliputi:
Selain manfaat medis, jamur kuping adalah sumber nutrisi yang kaya. Jamur ini mengandung kalium, seng, vitamin B, vitamin E, serta karotenoid.
Kombinasi nutrisi ini berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, mendukung fungsi saraf, dan memberikan perlindungan antioksidan.
Dalam dunia kuliner, jamur kuping sangat fleksibel untuk diolah menjadi tumisan, sup, hingga hidangan panggang. Teksturnya yang khas sering dimanfaatkan sebagai pengental alami.
Dalam tradisi Tiongkok, lendir pada jamur ini bahkan dipercaya memiliki kemampuan untuk membantu menetralkan racun dalam makanan.
Meski kaya manfaat, jamur kuping sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari pola makan sehat untuk pencegahan, bukan sebagai pengganti pengobatan medis utama.
Konsumsi yang seimbang dengan asupan gizi lainnya tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. (Z-1)
Selain hipertensi, diabetes dan influenza juga menduduki posisi teratas dalam daftar keluhan kesehatan di posko pemantauan mudik.
Sakit tenggorokan saat bangun tidur bisa disebabkan dehidrasi, alergi, hingga GERD. Kenali 6 penyebab paling umum dan cara mencegahnya sebelum kondisi semakin parah.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh terus dilakukan berbagai pihak.
