20 Makanan Tinggi Antioksidan Menurut USDA, Cegah Penyakit dan Penuaan Dini

ANTIOKSIDAN menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Senyawa ini dikenal mampu melawan radikal bebas, sebuah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis.

Menurut data dari United States Department of Agriculture (USDA), antioksidan bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel, penuaan dini, hingga penyakit seperti kanker dan gangguan saraf.

Dokumen “Top 20 Foods High in Antioxidants” yang dirilis berdasarkan pengujian USDA terhadap lebih dari 100 jenis makanan, mengungkapkan daftar makanan dengan kandungan antioksidan tertinggi.

Daftar 20 Makanan Kaya Antioksidan

Berikut makanan dengan kandungan antioksidan tinggi:

Kacang merah kecil (small red beans) Blueberry liar (wild blueberries) Kacang merah (red kidney beans) Kacang pinto Blueberry budidaya Cranberry Artichoke Blackberry Prune (plum kering) Raspberry Stroberi Apel Red Delicious Apel Granny Smith Kacang pecan Ceri manis Plum hitam Kentang russet Kacang hitam Plum Apel gala

Selain itu, sayuran berdaun gelap seperti bayam dan kale juga dikenal memiliki kandungan antioksidan tinggi.

Mengapa Antioksidan Penting bagi Tubuh?

Antioksidan memiliki sejumlah manfaat penting, di antaranya:

Melindungi sel dari kerusakan

Mengurangi risiko penyakit kronis

Mendukung kesehatan otak

Memperlambat proses penuaan

Menurut World Health Organization (WHO), pola makan kaya buah dan sayur kaya antioksidan, dapat menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Sementara itu, Harvard T.H. Chan School of Public Health menjelaskan bahwa antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan flavonoid berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh dan mencegah peradangan.

Dampak Kekurangan Antioksidan

Kekurangan antioksidan dapat membuat tubuh rentan terhadap stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas lebih tinggi dibandingkan kemampuan tubuh untuk menetralkannya.

Beberapa dampaknya antara lain:

Penuaan dini

Mudah lelah dan penurunan daya tahan tubuh

Risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung

Gangguan fungsi otak seperti Alzheimer dan Parkinson

Peningkatan risiko kanker

USDA juga mencatat radikal bebas yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sel serius yang berujung pada berbagai penyakit degeneratif. (St. John's Health/USDA/Z-2)