12 Manfaat Daun Kelor untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Mencegah Anemia

DAUN kelor adalah daun dari tanaman Moringa oleifera yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi.
Secara umum, daun kelor berbentuk kecil, berwarna hijau, dan tumbuh pada pohon kelor yang mudah ditemukan di pekarangan rumah atau kebun.
Daun kelor kaya vitamin C dan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas serta memperkuat sistem imun.
Mengandung vitamin A yang baik untuk penglihatan dan membantu mencegah gangguan mata.
Daun kelor sering digunakan sebagai herbal alami untuk membantu mengontrol gula darah, cocok untuk penderita Diabetes.
Kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi dapat membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung.
Serat dalam daun kelor membantu mengatasi sembelit dan menjaga kesehatan usus.
Kelor mengandung zat besi yang cukup tinggi, sehingga membantu mencegah Anemia.
Antioksidan dalam daun kelor membantu memperlambat penuaan dan menjaga kulit tetap sehat.
Nutrisi lengkap dalam daun kelor membantu meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah.
Kandungan kalsium dan fosfor membantu memperkuat tulang dan gigi.
Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh.
Daun kelor membantu membersihkan racun dalam tubuh secara alami.
Antioksidan dan vitamin dalam kelor dapat membantu menjaga fungsi otak dan meningkatkan konsentrasi.
Daun kelor adalah tanaman herbal dengan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan imun hingga menjaga kesehatan organ tubuh. Namun, konsumsinya tetap harus dalam batas wajar agar tidak menimbulkan efek samping. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
Daun kelor aman jika dikonsumsi wajar, namun tidak dianjurkan digunakan langsung pada mata atau bagian tubuh sensitif tanpa pengawasan medis.
Tanaman yang tumbuh liar di pekarangan rumah masyarakat Indonesia ini ternyata menyimpan potensi global melalui vitamin, mineral, dan antioksidan yang lengkap.
Tanaman ini sering disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir semua bagiannya bermanfaat, mulai dari daun, biji, batang, hingga akarnya.
Meski alami, sebaiknya konsultasikan dengan ahli gizi atau tenaga medis sebelum mengonsumsi dalam jumlah besar, terutama bagi penderita penyakit kronis atau mereka
