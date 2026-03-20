12 Manfaat Daun Kelor untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Mencegah Anemia

A- A+

Berikut Manfaat Daun Kelor untuk Kesehatan Tubuh

DAUN kelor adalah daun dari tanaman Moringa oleifera yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi.

Secara umum, daun kelor berbentuk kecil, berwarna hijau, dan tumbuh pada pohon kelor yang mudah ditemukan di pekarangan rumah atau kebun.

Berikut 12 Manfaat Daun Kelor untuk Kesehatan Tubuh

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Daun kelor kaya vitamin C dan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas serta memperkuat sistem imun.

2. Menjaga Kesehatan Mata

Mengandung vitamin A yang baik untuk penglihatan dan membantu mencegah gangguan mata.

3. Menurunkan Kadar Gula Darah

Daun kelor sering digunakan sebagai herbal alami untuk membantu mengontrol gula darah, cocok untuk penderita Diabetes.

4. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi dapat membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung.

5. Melancarkan Pencernaan

Serat dalam daun kelor membantu mengatasi sembelit dan menjaga kesehatan usus.

6. Mencegah Anemia

Kelor mengandung zat besi yang cukup tinggi, sehingga membantu mencegah Anemia.

7. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam daun kelor membantu memperlambat penuaan dan menjaga kulit tetap sehat.

8. Menambah Energi

Nutrisi lengkap dalam daun kelor membantu meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah.

9. Menjaga Kesehatan Tulang

Kandungan kalsium dan fosfor membantu memperkuat tulang dan gigi.

10. Mengurangi Peradangan

Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh.

11. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Daun kelor membantu membersihkan racun dalam tubuh secara alami.

12. Mendukung Kesehatan Otak

Antioksidan dan vitamin dalam kelor dapat membantu menjaga fungsi otak dan meningkatkan konsentrasi.

Daun kelor adalah tanaman herbal dengan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan imun hingga menjaga kesehatan organ tubuh. Namun, konsumsinya tetap harus dalam batas wajar agar tidak menimbulkan efek samping. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter