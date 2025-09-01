10 Manfaat Daun Kelor bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Kolesterol

Berikut Manfaat Daun Kelor bagi Kesehatan(freepik)

DAUN kelor adalah daun yang berasal dari tanaman kelor, yaitu sejenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia.

Tanaman ini sering disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir semua bagiannya bermanfaat, mulai dari daun, biji, batang, hingga akarnya.

Berikut 10 Manfaat Daun Kelor bagi Kesehatan

1. Sumber Antioksidan Tinggi

Daun kelor kaya akan vitamin C, beta karoten, quercetin, dan asam klorogenat yang membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis.

2. Menurunkan Kadar Gula Darah

Beberapa penelitian menunjukkan ekstrak daun kelor dapat membantu menurunkan kadar gula darah, sehingga baik untuk penderita diabetes atau mencegah resistensi insulin.

3. Menurunkan Kolesterol

Daun kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik, sehingga menjaga kesehatan jantung.

4. Melindungi Kesehatan Jantung

Selain menurunkan kolesterol, kandungan antioksidan dan asam lemak dalam daun kelor mendukung fungsi kardiovaskular dan mencegah penyakit jantung.

5. Mengurangi Peradangan

Senyawa isothiocyanate dalam daun kelor memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi maupun organ tubuh.

6. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Daun kelor mengandung vitamin A, C, dan E yang memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit.

7. Menyehatkan Pencernaan

Kandungan serat pada daun kelor membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung keseimbangan bakteri baik dalam usus.

8. Menjaga Kesehatan Otak

Daun kelor kaya akan vitamin B, zat besi, dan antioksidan yang mendukung fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, serta melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer.

9. Meningkatkan Kesehatan Tulang

Daun kelor mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi yang baik untuk memperkuat tulang, mencegah osteoporosis, dan menjaga kesehatan sendi.

10. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Daun kelor dipercaya dapat membantu membersihkan racun dari tubuh, mendukung fungsi hati, dan menjaga kesehatan ginjal.

Daun kelor bisa dikonsumsi dalam bentuk sayuran segar, teh, kapsul, maupun bubuk. Namun, untuk penderita penyakit tertentu seperti darah rendah atau sedang konsumsi obat. (Z-4)