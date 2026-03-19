Prakiraan Cuaca Indonesia 21-23 Maret 2026 :  Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Indonesia 21–23 Maret 2026 yang didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, masyarakat diminta mewaspadai potensi peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua," ungkap BMKG.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk beberapa wilayah dengan potensi cuaca ekstrem, antara lain:

Siaga (hujan lebat–sangat lebat): Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

Angin kencang: Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan

Selain hujan lebat, kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

BMKG mengimbau masyarakat, terutama para pemudik, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi ini berpotensi mengganggu perjalanan darat, laut, maupun udara, serta aktivitas luar ruang seperti ibadah dan wisata selama periode Lebaran.

Masyarakat juga diingatkan untuk rutin memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, termasuk situs web, aplikasi InfoBMKG, dan media sosial.

BMKG menegaskan bahwa pembaruan informasi akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman. (H-4)