Cara Cek Status Aktif BPJS Kesehatan lewat Aplikasi JKN di HP

BPJS Kesehatan(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

BPJS Kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.

Berikut Cara Cek Status Aktif BPJS Kesehatan lewat Aplikasi JKN

1. Download dan Install Aplikasi

Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.

Install seperti biasa di HP kamu.

2. Login atau Daftar

Buka aplikasi.

Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS dan Password.

Jika belum punya akun, pilih Daftar dan isi data diri.

3. Masuk ke Menu Peserta

Setelah login, pilih menu Peserta.

4. Cek Status Kepesertaan

Status aktif atau tidak aktif.

Kelas BPJS.

Data anggota keluarga.

Cara cek BPJS aktif sangat mudah melalui aplikasi Mobile JKN, cukup login dan lihat menu peserta untuk mengetahui status kepesertaan. (Z-4)

Sumber: bpjskesejatan, desanaob