BPJS Ketenagakerjaan Dukung Mudik Gratis untuk 1.000 Pekerja, Sediakan 15 Bus

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Mudik Gratis untuk 1.000 Pekerja.(Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

DALAM menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H, BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari kepedulian institusi terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya dalam momen penting berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

“Pertama, saya mewakili keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan selamat kepada seluruh pekerja Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Momentum ini menjadi saat yang sangat bermakna bagi para pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta,” ujar Saiful, dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan kembali memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program mudik gratis bagi para pekerja. Selain kegiatan pelepasan peserta yang dilakukan hari ini, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan dukungan pada kegiatan mudik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan sejumlah pemerintah daerah.

“Secara keseluruhan, dukungan yang kami berikan tahun ini menjangkau kurang lebih 1.000 pekerja. Khusus di Kemenaker, tahun ini kami support 15 bus dan mudik kit seperti bantal leher, makanan dan minuman ringan, P3K hingga air mineral. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yg berjumlah 10 bis dan mudik kit yang sama. Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga negara dalam memberikan Care pelayanan dan perhatian yang lebih luas kepada para pekerja dan buruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ingin selalu hadir bersama pekerja Indonesia, tidak hanya dalam perlindungan saat bekerja dan menghadapi risiko kerja, tetapi juga dalam momen kebersamaan bersama keluarga.

“Kami memahami bahwa bagi banyak pekerja, mudik adalah momen penting untuk melepas rindu setelah bekerja sepanjang tahun. Karena itu kami ingin terus membersamai pekerja Indonesia, tidak hanya saat mereka bekerja, tetapi juga ketika mereka menikmati waktu bersama keluarga tercinta,” katanya.

Pada pelepasan mudik gratis tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder termasuk BPJS Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan program mudik gratis bagi pekerja tahun ini dapat terselenggara dengan baik.

“Kita mengapresiasi kerja sama dari para mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan mudik dan kita tentu berharap kerja sama ini akan terus berlangsung. Kita ingin bisa memberangkatkan sebanyak-banyaknya dalam program mudik gratis ini,” ujar Yassierli.

Selain menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta mudik, Yassierli juga berpesan agar setelah pelaksanaan mudik selesai, seluruh pekerja dihimbau agar kembali menjalankan pekerjaannya masing-masing dengan semangat dan dedikasi yang lebih tinggi lagi.

“Sesudah mudiknya selesai kembali ke tempat kerja masing-masing dan kemudian kembali bekerja, kembali berkarya membangun dedikasi yang terbaik untuk bangsa,” tutup Yaserli. (Z-10)