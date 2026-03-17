Tips Menciptakan Kamar Tidur Wangi dan Nyaman: Mulai dari Ventilasi hingga Aroma Terapi

KAMAR tidur bukan sekadar tempat untuk memejamkan mata, melainkan ruang perlindungan untuk melepas penat.

Menciptakan aroma wangi di dalamnya tidak hanya mendatangkan suasana menyenangkan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas istirahat.

Melansir laman Hindustan Times, Senin (16/3), wewangian berperan besar dalam menambah kenyamanan dan memberikan rasa tenang saat seseorang memasuki ruangan.

Baca juga : 5 Jenis Kursi yang Bisa Kamu Letakkan di Kamar Tidur

Namun, menjaga keharuman kamar tidur membutuhkan strategi yang cermat, melampaui sekadar menyemprotkan pengharum instan.

Pentingnya Ventilasi dan Sinar Matahari

Direktur Rosemoore, Ridhima Kansal, menekankan bahwa langkah awal memiliki kamar yang harum tidak dimulai dari lilin aroma terapi, melainkan dari sirkulasi udara yang baik.

“Buka jendela selama sekitar 20-30 menit setiap hari, dan udara lama serta kelembapan akan terbuang. Sinar matahari sangat penting untuk menghilangkan bau lembap,” saran Ridhima.

Baca juga : Jurus Tenang di Tengah Masa Pandemi

Menurutnya, aliran udara yang baik mencegah penumpukan debu dan kelembapan yang sering kali menjadi sumber bau tidak sedap. Selain membuka jendela, menjemur tirai dan seprai di bawah sinar matahari secara berkala juga efektif untuk mereduksi bakteri.

Kebersihan Linen dan Sentuhan Minyak Esensial

Seprai dan sarung bantal merupakan magnet bagi kotoran, minyak rambut, keringat, hingga sel kulit mati yang memicu aroma kurang sedap. Ridhima menyarankan pencucian rutin dan penggunaan minyak esensial sebagai sentuhan akhir.

“Ciptakan suasana santai dengan lavender dan sentuhan romantis dengan minyak yang diresapi mawar,” sebutnya.

Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial pada bilasan terakhir cucian atau menggunakan semprotan khusus linen.

Memilih Aroma Sesuai Suasana

Alih-alih menggunakan semprotan pengharum ruangan berbahan kimia murah, penggunaan diffuser batang atau minyak esensial jauh lebih direkomendasikan.

Berikut adalah beberapa pilihan aroma untuk membangun suasana:

Mawar: Memberikan kesan romantis, tenang, dan manis alami.

Oud (Oudh): Aroma kayu yang mewah dan tak lekang oleh waktu.

Lavender: Segar dan herbal, sangat cocok untuk meningkatkan kualitas tidur.

Vanila: Menghasilkan suasana hangat, memikat, dan lembut.

Kayu Cendana: Aroma tanah yang meditatif dan memberikan keseimbangan.

Menghalau Bau Tersembunyi

Terkadang, sumber bau tidak sedap bersembunyi di area yang jarang diperhatikan, seperti di bawah tempat tidur atau keranjang cucian. Untuk mengatasinya, Ridhima memberikan tips praktis menggunakan bahan dapur.

“Anda bisa menambahkan 20x30 cm kain penyerap bau yang sudah dinetralkan dan soda kue yang sudah dikeringkan dengan penyedot debu ke kasur dan karpet Anda,” ungkapnya.

Sebagai pelengkap, letakkan kantung kecil berisi kelopak mawar kering, kayu cedar, atau semangkuk potpourri di sudut ruangan. Cara alami ini efektif menyegarkan udara sekaligus mempercantik estetika kamar tidur Anda. (Ant/Z-1)