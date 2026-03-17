Liburan Bebas Flek Hitam: Panduan Merawat Kulit Sensitif dan Hiperpigmentasi

MUSIM liburan sering kali diisi dengan aktivitas luar ruangan seperti wisata pantai hingga eksplorasi kota. Namun, bagi pemilik kulit sensitif dan mereka yang rentan terhadap hiperpigmentasi, paparan sinar matahari yang intens merupakan tantangan besar karena berpotensi memperburuk kondisi kulit.

Hiperpigmentasi sendiri adalah kondisi munculnya bercak gelap atau warna kulit tidak merata akibat produksi melanin berlebih. Menariknya, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik kulit yang berbeda dengan kaukasia, ketika produksi melanin cenderung lebih tinggi sehingga lebih mudah memicu munculnya flek hitam.

Selain faktor genetik, kondisi melasma yang dipengaruhi hormonal juga dapat memburuk akibat paparan sinar matahari.

dr. Lanny Juniarti, Dpl. AAAM, dari Miracle Aesthetic Clinic Surabaya, menekankan pentingnya pemahaman cara menjaga kulit sebelum, selama, dan setelah beraktivitas di luar ruangan.

“Paparan sinar matahari yang intens dapat memicu peningkatan produksi melanin serta memperparah kondisi hiperpigmentasi yang sudah ada. Karena itu, penting bagi pasien dengan kulit sensitif maupun pigmentasi untuk memahami cara merawat dan melindungi kulit,” jelas Lanny.

Tips Menjaga Kulit Saat Berlibur

Untuk menjaga kesehatan kulit selama liburan, Miracle Aesthetic Clinic membagikan empat langkah praktis yang dapat diterapkan:

Gunakan Sunscreen Optimal: Pilih sunscreen dengan SPF minimal 30–50 dan perlindungan broad-spectrum (UVA dan UVB). Aplikasikan ulang setiap 2–3 jam.

Hindari Jam Puncak Matahari: Sinar matahari paling intens terjadi pukul 10.00 hingga 15.00. Disarankan menghindari aktivitas luar ruangan pada jam tersebut atau gunakan pelindung tambahan seperti topi dan kacamata hitam.

Jaga Hidrasi & Skin Barrier: Panas matahari dapat membuat kulit kehilangan kelembapan. Gunakan produk skincare yang menghidrasi dan memperkuat lapisan pelindung kulit (skin barrier) agar tetap stabil.

Konsultasi Medis: Bagi individu dengan masalah pigmentasi serius, konsultasi dengan dokter estetika sebelum berlibur sangat disarankan untuk menentukan perawatan yang tepat agar pigmentasi tidak semakin dalam.

Menurut Lanny, perawatan yang tepat harus dimulai dengan analisis mendalam.

“Dengan memahami penyebab pigmentasi pada setiap individu, dokter dapat merekomendasikan perawatan yang lebih personal sehingga hasilnya tidak hanya membantu memudarkan noda, tetapi juga memperbaiki kualitas kulit secara keseluruhan,” pungkasnya. (Z-1)