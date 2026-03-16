Kemendikdasmen Bagikan 24 Ribu Buku Anak secara Gratis untuk Para Pemudik

DALAM rangka meningkatkan budaya literasi masyarakat serta mendukung Gerakan Literasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), kembali menyelenggarakan program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2026. Program ini bertujuan memberikan alternatif kegiatan edukatif bagi para pemudik, khususnya anak-anak usia sekolah, selama perjalanan mudik Lebaran.

Kegiatan Mudik Asyik Baca Buku 2026 dilaksanakan pada 16–17 Maret 2026, pukul 09.00–15.00 WIB, di sejumlah titik keberangkatan mudik yang tersebar di dua provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Pada tahun ini, cakupan lokasi kegiatan diperluas menjadi sembilan titik, yaitu Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, Bandara Halim Perdanakusuma, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak (Banten), serta Terminal Pakupatan di Serang, Banten.

Melalui kegiatan ini, Badan Bahasa menyediakan 24.000 buku bacaan bermutu secara gratis bagi para pemudik, khususnya anak-anak. Setiap lokasi kegiatan akan memperoleh alokasi sekitar 2.600 eksemplar buku yang dapat dibaca di tempat maupun dibawa pulang oleh anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memupuk dan meningkatkan budaya membaca, serta sasaran paling banyak ialah buku anak.

“Ini juga sejalan dengan upaya kami agar anak-anak lebih banyak pegang buku daripada gawai. Sehingga kami berusaha ke depan cetakan bukunya lebih mudah dibawa dan colorfull baik dari warna dan isinya yang akan jadi teman bagi anak-anak kita untuk dekat dengan buku. Sehingga upaya membangun generasi cerdas dan berkualitas dapat dimulai dari membaca buku,” ungkapnya dalam acara Mudik Asyik Baca Buku 2026 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (16/3).

Di tempat yang sama, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menambahkan bahwa selain pembagian buku gratis, kegiatan Mudik Asyik Baca Buku 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas literasi yang edukatif dan menyenangkan.

Kegiatan tersebut antara lain pojok baca, membaca nyaring, kegiatan mengulas buku, mendongeng, mewarnai, permainan edukatif, serta berbagai atraksi komunitas literasi. Interaksi literasi juga akan dipandu oleh Duta Bahasa dan relawan literasi yang akan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan membaca secara menyenangkan.

“Program ini menargetkan pemudik anak-anak dan keluarga sebagai sasaran utama. Dengan menghadirkan kegiatan literasi di ruang publik seperti stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan, diharapkan masyarakat dapat mengakses bahan bacaan berkualitas secara mudah dan gratis. Kehadiran pojok baca di lokasi-lokasi strategis tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan buku sebagai sumber pengetahuan sekaligus sarana hiburan yang positif bagi anak-anak,” ujar Hafidz.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi berbagai pihak dan partisipasi semesta dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat diterapkan karena melibatkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Pusat Perbukuan, serta sejumlah penerbit buku.

“Kehadiran buku di ruang publik jadi cara kreatif perkenalkan anak-anak terhadap bahan bacaan dan membiasakan masyarakat membaca sedari dini. Apa yang dilakukan saat mudik pasti ada interaksi menyenangkan dan akan diingat oleh anak seumur hidupnya. Dengan demikian budaya membaca yang menjadi investasi jangka panjang bisa dimulai dari langkah kecil ini. Kami selalu mendukung program yang mendorong ekosistem literasi di Indonesia,” tandas Hetifah. (H-2)