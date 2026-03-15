Warga Pelabuhan Tanjung Priok Dapat Bantuan Lebaran

(MI/HO)

PELABUHAN tidak hanya menjadi pusat aktivitas logistik dan perdagangan, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ini dibuktikan Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan santunan kepada 400 anak yatim dan dhuafa di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (13/3/2026) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan dhuafa, sekaligus mendukung fasilitas ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri," ujar Direktur Utama JICT Ade Hartono di Jakarta Utara pada Jumat (13/3/2026). Selain memberikan santunan dan bingkisan kebutuhan Lebaran kepada para penerima manfaat, JICT menyalurkan bantuan fasilitas untuk 30 musala di wilayah Koja berupa perangkat dispenser air minum untuk mendukung aktivitas ibadah masyarakat.

Pihaknya juga menyalurkan 396 paket sembako kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang selama ini berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional terminal. Pembagian paket sembako tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja pelabuhan yang menjadi bagian dari ekosistem logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai operator terminal petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok, JICT berada di salah satu simpul logistik terpenting di Indonesia. Pelabuhan ini menangani sebagian besar arus perdagangan internasional Indonesia dan menjadi gerbang utama distribusi barang nasional.

Di tengah aktivitas ekonomi yang tinggi, lokasi JICT berdampingan langsung dengan komunitas masyarakat pesisir yang hidup di sekitar wilayah operasional pelabuhan. "Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar pelabuhan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi anak-anak yatim dan dhuafa, para pekerja pelabuhan, serta masyarakat yang membutuhkan," tutupnya. (Ant/I-2)