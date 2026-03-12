Rayakan HUT Kelima, Smart Indonesia Academy Luncurkan Program Kepemimpinan Berlisensi HAKI

Headline
MENANDAI setengah dekade perjalanan di industri pengembangan modal manusia, Smart Indonesia Academy (SIA) meneguhkan posisi sebagai Center of Excellence yang berpengaruh di Indonesia.
Memasuki usia kelima, institusi di bawah naungan PT Akademi Smart Indonesia ini meluncurkan Leadership Accelerator Program (LEAP) sebagai terobosan terbaru dalam transformasi kepemimpinan strategis.
Peluncuran LEAP merupakan manifestasi visi inovasi berkelanjutan SIA. Berbeda dengan modul pelatihan konvensional,
LEAP merupakan kekayaan intelektual (intellectual property) yang telah resmi mendapatkan perlindungan Hak Cipta (HAKI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Program ini menawarkan empat pilar kekuatan utama, yakni pembelajaran berbasis studi kasus riil (Case-Based Applied Learning), kurikulum tata kelola holistik (Mindful & Integrated Governance), pemantauan pasca-program (Lifetime Strategic Support), serta legitimasi hukum atas orisinalitas konten.
Founder sekaligus Director SIA, Dr. Tanti Widia Nurdiani, menekankan bahwa kematangan SIA di tahun kelima ini adalah buah dari komitmen terhadap kualitas dan pelayanan yang berpusat pada pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat pesanan berulang (repeat order) dari berbagai mitra strategis.
"Di era persaingan yang sangat ketat ini, kualitas adalah faktor yang sangat penting. Kami tidak hanya menawarkan pelatihan; kami menawarkan perjalanan transformasi. Dengan meraih keunggulan kompetitif melalui diferensiasi dan layanan prima yang berpusat pada pelanggan, kami telah membangun tingkat kepercayaan yang mendalam dengan klien kami. Mereka terus mengulangi kerja sama dengan kami karena mereka merasakan layanan yang disesuaikan secara khusus yang secara langsung berdampak pada keuntungan dan pertumbuhan organisasi mereka.," tegas Tanti Widia Nurdiani.
Kredibilitas SIA tercermin dari portofolio klien yang mencakup spektrum industri luas. Di sektor energi dan infrastruktur, SIA dipercaya oleh Pertamina Group, Jasa Marga, hingga Semen Indonesia Group. Pada sektor transportasi, kerja sama terjalin dengan Garuda Indonesia dan AirNav Indonesia.
Tidak hanya di sektor korporasi dan BUMN, SIA juga merambah institusi pendidikan tinggi prestisius seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Brawijaya (UB).
Selain itu, layanan SIA juga menjangkau lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, perbankan nasional, hingga perusahaan multinasional global seperti Johnson & Johnson dan Honeywell.
Dengan mengusung semangat Scaling Up to Excellence: Transforming Service, Multiplying Growth, Smart Indonesia Academy kini bersiap melangkah ke panggung global.
Sebagai institusi terakreditasi (LPK & LKP), SIA berkomitmen terus menyelaraskan potensi manusia Indonesia dengan standar kualitas dunia melalui solusi di bidang pelatihan, konsultasi, asesmen, hingga riset. (Z-1)
