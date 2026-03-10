Berikut Dampak Terlalu Lama Tidur saat Puasa(freepik)

TIDUR adalah kondisi alami di mana tubuh dan otak berada dalam keadaan istirahat untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan, dan memproses informasi yang telah diterima.

Saat tidur, kesadaran menurun, gerakan tubuh berkurang, dan sistem saraf melakukan pemulihan.

Berikut 13 Dampak Terlalu Lama Tidur saat Puasa

1. Mengganggu Pola Makan

Tidur terlalu lama bisa membuat waktu sahur atau berbuka terlewat, sehingga asupan nutrisi menjadi tidak teratur.

2. Menurunkan Energi Tubuh

Meskipun tidur panjang, tubuh bisa tetap terasa lemas karena metabolisme terganggu.

3. Membuat Kepala Pusing

Tidur berlebihan dapat menyebabkan sirkulasi darah ke otak terganggu sementara, menimbulkan rasa pusing.

4. Mengganggu Pencernaan

Tidur terlalu lama bisa memperlambat proses pencernaan, membuat perut kembung atau mual saat bangun.

5. Menurunkan Produktivitas

Tidur yang berlebihan membuat waktu siang terbuang sehingga aktivitas sehari-hari terganggu.

6. Membuat Mood Tidak Stabil

Tidur terlalu lama bisa memengaruhi hormon serotonin dan melatonin, sehingga suasana hati menjadi mudah tersinggung.

7. Risiko Obesitas

Tidur berlebihan dapat memperlambat metabolisme, sehingga ada potensi penumpukan lemak jika kebiasaan ini terus-menerus.

8. Mengganggu Kualitas Tidur Malam

Tidur panjang siang hari bisa membuat tidur malam menjadi lebih sulit atau tidak nyenyak.

9. Menyebabkan Nyeri Tubuh

Berbaring terlalu lama membuat otot dan sendi kaku, terutama di punggung dan leher.

10. Meningkatkan Risiko Diabetes

Tidur berlebihan dikaitkan dengan gangguan metabolisme gula, yang berisiko pada penderita diabetes.

11. Menurunkan Konsentrasi

Bangun dari tidur panjang, otak terasa lambat untuk fokus pada aktivitas.

12. Membuat Tubuh Lebih Lelah

Alih-alih segar, tidur berlebihan bisa membuat tubuh terasa lemas karena jam biologis terganggu.

13. Mengganggu Ibadah Puasa

Tidur terlalu lama bisa membuat waktu ibadah seperti sholat atau dzikir terlewat, sehingga kualitas puasa menurun.

Agar tidak tidur berlebihan saat puasa, cukup tidur malam hari selama 6 sampai 8 jam, bangun sahur tepat waktu, jangan tidur lama setelah sahur, serta atur tidur siang maksimal 20 hingga 30 menit. (Z-4)

Sumber: halodoc, quantumspringbed