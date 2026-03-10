Hidupkan Ramadanmu, Teh Celup Sosro Hadirkan Kehangatan Berbuka

Program Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu(Doc Teh Celup Sosro)

RAMADAN bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang merayakan hangatnya kebersamaan dan berbagi kebaikan. Melanjutkan program yang mendapat sambutan positif dan menghadirkan dampak baik bagi masyarakat pada tahun sebelumnya, Teh Celup Sosro kembali menghadirkan program Hidupkan Ramadanmu (THR) di tahun 2026 dengan jangkauan yang lebih luas.

Tahun ini, program THR menjangkau lebih banyak wilayah dan komunitas, menghadirkan kehangatan berbuka puasa bagi masyarakat di 26 kota dan kabupaten di 6 provinsi di Indonesia.

Program Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 15 Maret 2026 ini mengikutsertakan 186 masjid sebagai pusat kegiatan komunitas dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan hidangan berbuka puasa yang dilengkapi dengan seduhan teh manis hangat bagi masyarakat.

Berkolaborasi dengan FoodBank of Indonesia (FOI), program THR 2026 menyiapkan 60.000 paket hidangan makanan berbuka puasa lengkap dengan seduhan teh manis hangat. Menggerakkan lebih dari 2.000 ibu-ibu relawan, setiap paket makanan dan minuman yang tersaji merupakan sebuah jembatan yang menghantarkan cerita, tawa, dan kehangatan kepedulian masyarakat.

Indi Raisa Girsang, Brand Manager Teh Celup Sosro menyampaikan bahwa program ini merupakan gerakan yang berkesinambungan yang telah dijalankan sejak 2025.

“Ramadan merupakan momen yang sangat berarti dan besar bagi setiap keluarga di Indonesia, sehingga Teh Celup Sosro memilih hadir untuk membagikan kehangatan dan kebaikan dalam kebersamaan yang nyata. Melalui program 'Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR)', kami ingin berbagi kehangatan dan kebersamaan bagi setiap orang yang menerima sehingga setiap seduhan Teh Celup Sosro bukan sekadar pelengkap, melainkan jembatan kebersamaan dan kebaikan yang tulus dari hati” ujarnya.

Melalui semangat “Hidupkan Ramadanmu, Rayakan Hangatnya Kebersamaan dengan Teh Celup Sosro,” Teh Celup Sosro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di ruang-ruang yang bermakna, mulai dari masjid hingga dapur komunitas, menyajikan kehangatan sederhana yang mempererat ikatan sosial dan menghidupkan Ramadan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Perempuan sebagai Jantung Keluarga dan Komunitas

Kunci dari Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) 2026 terletak pada gerakan para perempuan yang berdaya. Lebih dari 2.000 ibu relawan terlibat aktif mulai dari proses persiapan hingga pendistribusian sajian berbuka puasa.

Dengan semangat gotong royong di dapur masjid, mereka berkontribusi untuk memasak hidangan khas wilayah masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kontribusi para ibu ini melampaui sekadar mengulurkan bantuan, mereka adalah jantung yang menggerakkan kepedulian serta memperkuat ikatan kekeluargaan pada komunitas di setiap wilayah.

“Ramadan yang hangat sejatinya bermula dari sebuah keluarga yang digerakkan oleh para ibu. Peran perempuan atau ibu di keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga tradisi yang memastikan setiap hidangan menghadirkan kenyamanan bagi keluarga. Melalui dedikasi para ibu-ibu relawan ini, kita melihat bagaimana esensi kehangatan Ramadan dibangun dari keseharian yang sederhana namun penuh kepedulian dan makna,” tambah Indi.

Semangat kebersamaan ini dirasakan langsung oleh para ibu relawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bagi mereka, memasak untuk berbuka bukan sekadar kegiatan dapur, tetapi juga cara sederhana untuk berbagi kebaikan dengan sesama.

“Sebagai ibu, kami memasak dengan sepenuh hati. Hidangan berbuka ini kami siapkan menggunakan bahan makanan terbaik dan rempah-rempah asli Indonesia. Saat paket makanan dibagikan, yang kami bagikan bukan hanya makanan, tetapi juga kepedulian dan rasa kebersamaan,” ungkap Dwi Hidayati, salah satu ibu relawan FOI yang terlibat dalam program ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina menyampaikan bahwa kolaborasi yang kembali terjalin bersama Teh Celup Sosro pada Ramadan tahun ini menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan berbagi di masyarakat melalui Dapur Komunitas.

“Kami sangat bersyukur dapat kembali berkolaborasi dengan Teh Celup Sosro. Selain menyediakan makanan bagi masyarakat rentan, program ini menjadi wadah gerakan ribuan ibu menyediakan kehangatan makanan berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan di 26 kota. Semoga ini menjadi inspirasi menolong sesama di bulan Ramadhan yang baik ini,” ujarnya. (Adv)