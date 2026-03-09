Elnusa Petrofin Nilai Ramadan untuk Tumbuhkan Nilai Kebersamaan

Headline
RAMADAN menjadi momen untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan. PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali menyelenggarakan program Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idul Fitri 1447 H yang dilaksanakan serentak di 98 unit operasi di seluruh Indonesia.
Program yang berlangsung pada 4-20 Maret 2026 ini merupakan agenda tanggung jawab sosial perusahaan yang secara konsisten dijalankan setiap tahun. Kegiatan meliputi doa bersama, santunan bagi anak yatim dan dhuafa, serta penyaluran lebih dari 10.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Elnusa Petrofin dalam menghadirkan energi untuk melangkah penuh harapan tidak hanya melalui keandalan layanan distribusi energi, tetapi juga melalui kehadiran yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan sosial. Program ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) Pertamina Group 2026.
Manajer Corporate Communication & Relations Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, menyampaikan bahwa Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan. "Melalui kegiatan berbagi ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang bermakna bagi masyarakat serta mempererat hubungan yang telah terjalin di sekitar wilayah operasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3).
Di tengah pelaksanaan kegiatan sosial tersebut, Elnusa Petrofin tetap memastikan layanan distribusi energi berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
Rangkaian kegiatan Berbagi Kebahagiaan diawali secara simbolis dengan penyerahan 240 paket sembako di Unit Operasi Elnusa Petrofin Depo Semper, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu (4/3). Kegiatan ini dihadiri perwakilan manajemen, aparat kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat.
Ketua RW 10 Rawabadak Selatan, Fransiskus, mengapresiasi kepedulian yang diberikan perusahaan. "Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga hubungan baik ini terus terjaga dan membawa manfaat bagi lingkungan," ujarnya. (Ant/I-2)
