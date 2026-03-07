Benturan Meteorit 6,3 Juta Tahun Lalu Ciptakan Hamparan Kaca Alami Raksasa di Brasil

Tektit yang ditemukan berupa potongan kaca seukuran kerikil yang terbentuk akibat panas dari tumbukan purba. Tumbukan tersebut terjadi sekitar 6,3 juta tahun yang lalu di Brasil.(Instagram/unicamp)

Ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi bidang tektit pertama yang pernah ditemukan di Brasil. Spesimen ini diberi nama geraisites, merujuk pada negara bagian Minas Gerais tempat material ini pertama kali ditemukan. Sebelumnya, dunia hanya mengenal lima bidang tektit utama yang terletak di Australasia, Eropa Tengah, Pantai Gading, Amerika Utara, dan Belize.

Tektit merupakan material kaca alami yang terbentuk ketika asteroid atau benda luar angkasa lainnya menghantam Bumi dengan kekuatan yang sangat ekstrem. Secara fisik, tektit menunjukkan karakteristik aerodinamis yang terbentuk saat material cair mendingin di atmosfer, menghasilkan bentuk bola, elipsoid, tetesan air, hingga struktur barbel yang terpuntir.

Meskipun sekilas tampak hitam pekat dan opak, tektit akan menampakkan rona hijau keabu-abuan yang transparan saat diletakkan di bawah cahaya kuat. Permukaannya dipenuhi lubang-lubang kecil atau kavitasi, yang merupakan jejak gelembung gas yang terlepas selama proses pendinginan cepat, sebuah fitur spesifik yang membedakan tektit dari material kaca bumi lainnya.

Baca juga : Ungkap Kehidupan Awal di Bumi, Begini Hasil Peneliti dan Teorinya!

Tersebar Sepanjang 900 Kilometer

Keberadaan bidang tektit ini ditemukan di lintas wilayah utara Minas Gerais hingga bagian timur laut Brasil, yakni Taiobeiras, Curral de Dalam, São João do Paraíso, Bahia, dan Piauí, membentang sejauh lebih dari 900 kilometer.

Sejauh ini para peneliti telah mengumpulkan lebih dari 600 fragmen tektit seiring dengan penemuan-penemuan terbaru. Fragmen-fragmen ini memiliki variasi ukuran yang luas, mulai dari kurang dari 1 gram hingga 85,4 gram, dengan dimensi terpanjang mencapai 5cm.

Keaslian geraisites sebagai material hasil tumbukan diperkuat melalui analisis geokimia yang mendalam. Para peneliti menemukan inklusi lechatelierite, jenis kaca silika suhu tinggi yang hanya dapat terbentuk dalam kondisi panas ekstrem yang tidak ditemukan pada proses geologi internal Bumi.

Baca juga : 3 Asteroid Berukuran Raksasa Ramai-Ramai Sambangi Bumi dalam Dua Hari

Selain itu, kadar airnya yang sangat rendah, hanya berkisar 71 hingga 107 ppm, menjadi bukti tak terbantahkan. Sebagai perbandingan, kaca vulkanik seperti obsidian memiliki kadar air hingga 2%, jauh lebih basah dibandingkan tektit yang dikenal sangat kering. Data isotop juga menunjukkan bahwa material ini berasal dari kerak benua purba Craton São Francisco yang berusia lebih dari 3 miliar tahun.

Kapan Tumbukan Terjadi?

Melalui metode penanggalan isotop argon, tim peneliti menyimpulkan bahwa tumbukan tersebut terjadi setidaknya kurang dari 6,3 juta tahun yang lalu, mendekati akhir zaman Miosen. Terdapat tiga hasil penanggalan yang mengelompok secara konsisten, yang mendukung kesimpulan bahwa seluruh material tersebut berasal dari satu peristiwa tunggal yang masif.

Hingga kini, kawah asal geraisites belum ditemukan. Hal ini sejalan dengan catatan geologi dunia di mana dari enam bidang tektit, hanya tiga yang kawahnya telah terkonfirmasi. Meski lokasi pastinya masih misterius, volume batuan yang meleleh dan luasnya distribusi fragmen mengindikasikan bahwa benda luar angkasa yang menghantam Bumi saat itu memiliki ukuran yang sangat signifikan.

Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Geology oleh tim riset yang dipimpin oleh Álvaro Penteado Crósta, seorang geolog dan profesor senior di Institut Geosains Universitas Negeri Campinas (IG-UNICAMP). Crósta berkolaborasi dengan para peneliti dari Brasil, Eropa, Timur Tengah, dan Australia. (Astronomy/Science Daily/E-3)