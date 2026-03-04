Ukuran Celana Jadi Alarm Obesitas Sentral, Simak Batas Aman Lingkar Perut Anda

Headline
UKURAN celana ternyata bisa menjadi tanda sederhana untuk mendeteksi risiko obesitas sentral yang kian meningkat di Indonesia. Hal ini menjadi peringatan penting mengingat distribusi lemak di area perut memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan berat badan biasa.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. mengatakan obesitas sentral dapat dikenali dari lingkar perut, bukan hanya angka timbangan.
“Kalau kita bicara obesitas sentral, paling mudah dilihat dari ukuran celana. Kalau ukurannya makin naik, itu alarm untuk kita,” kata Nadia dalam acara Nutrifood Media Briefing bertajuk Cermat Memilih Pangan Olahan untuk Mencegah Obesitas di Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas sentral meningkat signifikan dari 31 persen pada 2018 menjadi 36,8 persen pada 2023. Indikator yang digunakan adalah:
Data program Cek Kesehatan Gratis 2025 juga menunjukkan 23,85 persen peserta dewasa teridentifikasi mengalami obesitas sentral berdasarkan pengukuran lingkar perut. Hal ini menunjukkan bahwa satu dari empat orang dewasa di Indonesia berisiko tinggi.
Dalam acara untuk memperingati Hari Obesitas Sedunia itu, Nadia menyampaikan obesitas sentral berisiko tinggi memicu berbagai penyakit tidak menular seperti:
Ia menilai banyak orang merasa sehat karena berat badan terlihat normal, padahal distribusi lemak di area perut dapat meningkatkan risiko kesehatan secara drastis. “Kadang orang merasa tidak gemuk, tapi lingkar perutnya sudah di atas batas. Itu yang sering tidak disadari,” ujarnya.
Untuk mencegah obesitas sentral, Kemenkes menganjurkan masyarakat melakukan langkah-langkah berikut:
“Perubahan kecil seperti mengurangi gula, garam, dan lemak serta rutin bergerak bisa membantu menurunkan risiko,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa obesitas tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan akibat pola konsumsi dan gaya hidup yang berlangsung lama. Oleh karena itu, deteksi dini melalui ukuran celana dan perubahan perilaku sangat krusial untuk dilakukan sekarang juga.
Lingkar pinggang sebaiknya jangan lebih dari 90 cm bagi laki-laki dan perempuan jangan lebih dari 80 cm.
"Selain BMI, ada juga perlu kita aware yakni lingkar perut. Pada perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm, laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm."
