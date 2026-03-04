Simulasi TKA SD SMP 2026: Jadwal Lengkap dan Cara Akses Link Resmi

Headline
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menyelenggarakan tahapan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sistem ujian digital kepada siswa agar lebih siap menghadapi pelaksanaan utama pada April 2026 mendatang.
Berikut adalah rincian jadwal simulasi hingga pengumuman hasil TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP:
|Kegiatan
|Jenjang SMP
|Jenjang SD
|Simulasi
|23 Feb - 1 Mar 2026
|2 - 8 Maret 2026
|Gladi Bersih
|9 - 17 Maret 2026
|9 - 17 Maret 2026
|Ujian Utama
|6 - 16 April 2026
|20 - 30 April 2026
|Pengumuman
|26 Mei 2026
|26 Mei 2026
Siswa dapat mencoba simulasi secara mandiri maupun melalui fasilitas sekolah. Berikut panduan langkah-langkahnya:
TKA 2026 menitikberatkan pada dua kompetensi dasar, yaitu:
Persiapan yang matang melalui simulasi ini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis saat hari pelaksanaan ujian utama nanti. Pastikan perangkat dan koneksi internet stabil saat melakukan simulasi mandiri.
Hasil TKA juga dapat dimanfaatkan sebagai assessment for learning, yaitu dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran.
