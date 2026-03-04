Simulasi TKA SD SMP 2026: Jadwal Lengkap dan Cara Akses Link Resmi

Ilustrasi(ANTARA/ADENG BUSTOMI)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menyelenggarakan tahapan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sistem ujian digital kepada siswa agar lebih siap menghadapi pelaksanaan utama pada April 2026 mendatang.

Catatan Redaksi: Simulasi TKA bersifat latihan dan tidak memengaruhi kelulusan siswa, namun hasilnya penting untuk pemetaan mutu pendidikan dan jalur prestasi sekolah.

Jadwal Simulasi TKA 2026 per Jenjang

Berikut adalah rincian jadwal simulasi hingga pengumuman hasil TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP:

Kegiatan Jenjang SMP Jenjang SD Simulasi 23 Feb - 1 Mar 2026 2 - 8 Maret 2026 Gladi Bersih 9 - 17 Maret 2026 9 - 17 Maret 2026 Ujian Utama 6 - 16 April 2026 20 - 30 April 2026 Pengumuman 26 Mei 2026 26 Mei 2026

Cara Mengikuti Simulasi TKA secara Online

Siswa dapat mencoba simulasi secara mandiri maupun melalui fasilitas sekolah. Berikut panduan langkah-langkahnya:

Buka situs resmi Pusmendik di alamat pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka. Pilih jenjang pendidikan yang sesuai (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA). Pilih mata pelajaran yang ingin dilatih (misalnya Matematika atau Bahasa Indonesia). Klik tombol "Mulai Simulasi". Pada halaman login, gunakan username dan password yang sudah disediakan secara otomatis oleh sistem, lalu klik Login. Isi data konfirmasi peserta dan masukkan Token yang tertera di pojok kanan atas layar. Klik Submit dan Mulai untuk mulai mengerjakan soal latihan.

Materi yang Diujikan

TKA 2026 menitikberatkan pada dua kompetensi dasar, yaitu:

Literasi (Bahasa Indonesia): Menguji kemampuan memahami teks informasi, fiksi, dan penalaran bahasa.

Menguji kemampuan memahami teks informasi, fiksi, dan penalaran bahasa. Numerasi (Matematika): Fokus pada kemampuan logika bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang.

Persiapan yang matang melalui simulasi ini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis saat hari pelaksanaan ujian utama nanti. Pastikan perangkat dan koneksi internet stabil saat melakukan simulasi mandiri.