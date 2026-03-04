Simulasi TKA SD SMP 2026: Link Resmi Pusmendik, Jadwal, dan Cara Latihan Soal

Headline
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) resmi membuka tahapan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Fasilitas ini diberikan gratis agar siswa jenjang SD dan SMP dapat mengenal format soal serta sistem ujian berbasis digital.
Berikut adalah lini masa lengkap rangkaian TKA tahun 2026 yang perlu dicatat oleh orang tua dan guru:
|Tahapan
|Jenjang SMP
|Jenjang SD
|Simulasi
|23 Feb - 1 Mar 2026
|2 - 8 Maret 2026
|Gladi Bersih
|9 - 17 Maret 2026
|9 - 17 Maret 2026
|Ujian Utama
|6 - 16 April 2026
|20 - 30 April 2026
Latihan soal dapat diakses secara mandiri melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung internet. Berikut panduannya:
Materi TKA 2026 difokuskan pada Literasi Bahasa Indonesia dan Numerasi (Matematika). Bentuk soal yang akan ditemui meliputi:
Meskipun TKA bukan penentu kelulusan, hasilnya sangat berharga sebagai instrumen pemetaan mutu sekolah dan dapat menjadi nilai tambah bagi siswa dalam proses seleksi masuk sekolah di jenjang berikutnya melalui jalur prestasi.
