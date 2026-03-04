Simulasi TKA SD SMP 2026: Link Resmi Pusmendik, Jadwal, dan Cara Latihan Soal

Ilustrasi(ANTARA/ADENG BUSTOMI)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) resmi membuka tahapan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Fasilitas ini diberikan gratis agar siswa jenjang SD dan SMP dapat mengenal format soal serta sistem ujian berbasis digital.

Simulasi TKA untuk jenjang SD/MI berlangsung mulai 2 hingga 8 Maret 2026. Pastikan siswa mencoba latihan ini untuk membiasakan diri dengan sistem Computer Based Test (CBT).

Jadwal Pelaksanaan TKA 2026 (SD & SMP)

Berikut adalah lini masa lengkap rangkaian TKA tahun 2026 yang perlu dicatat oleh orang tua dan guru:

Tahapan Jenjang SMP Jenjang SD Simulasi 23 Feb - 1 Mar 2026 2 - 8 Maret 2026 Gladi Bersih 9 - 17 Maret 2026 9 - 17 Maret 2026 Ujian Utama 6 - 16 April 2026 20 - 30 April 2026

Link dan Cara Akses Simulasi TKA 2026

Latihan soal dapat diakses secara mandiri melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung internet. Berikut panduannya:

Kunjungi laman resmi: pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka. Pilih jenjang pendidikan (SD/MI atau SMP/MTs). Pilih mata pelajaran (Literasi atau Numerasi). Klik "Mulai Simulasi". Gunakan username dan password yang sudah terisi otomatis, lalu klik Login. Masukkan data peserta dan salin Token yang ada di pojok kiri atas layar. Klik Submit dan mulai kerjakan soal.

Materi dan Bentuk Soal

Materi TKA 2026 difokuskan pada Literasi Bahasa Indonesia dan Numerasi (Matematika). Bentuk soal yang akan ditemui meliputi:

Pilihan Ganda Sederhana (Satu jawaban benar).

Pilihan Ganda Kompleks (Lebih dari satu jawaban benar).

Soal Menjodohkan dan Isian Singkat.

Meskipun TKA bukan penentu kelulusan, hasilnya sangat berharga sebagai instrumen pemetaan mutu sekolah dan dapat menjadi nilai tambah bagi siswa dalam proses seleksi masuk sekolah di jenjang berikutnya melalui jalur prestasi.