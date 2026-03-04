Nilai TKA SMA Jadi Syarat SNBP, Ini Link Latihan Soal Pusmendik

Ilustrasi(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA dan SMK memiliki peran strategis dalam peta pendidikan nasional. Selain sebagai pemetaan mutu, hasil TKA SMA merupakan instrumen penting yang digunakan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) jalur prestasi akademik.

Informasi Penting: Berbeda dengan jenjang SD dan SMP yang melaksanakan ujian utama pada April 2026, jenjang SMA/SMK dijadwalkan mengikuti rangkaian ujian utama pada bulan November 2026.

Link Simulasi TKA SMA 2026

Siswa kelas 10, 11, maupun 12 dapat mencoba latihan soal secara mandiri untuk memahami tipe soal objektif dan pilihan ganda kompleks melalui tautan berikut:

Link Latihan Soal TKA SMA

Daftar Mata Pelajaran yang Diujikan

Peserta TKA jenjang SMA/MA/Sederajat akan menghadapi dua kategori mata uji, yaitu:

Kategori Mata Pelajaran Mata Uji Wajib Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris Mata Uji Pilihan Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Bahasa Asing, dll (Pilih 2)

Langkah-Langkah Mengikuti Simulasi Online

Akses portal Ayo Coba TKA di laman Pusmendik. Pilih jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat. Tentukan jenis mata pelajaran (Wajib atau Pilihan). Klik "Mulai Simulasi" dan sistem akan memberikan akun login sementara. Masukkan Token yang tertera di layar untuk memulai pengerjaan soal.

Bagi siswa yang mengincar sekolah atau perguruan tinggi favorit, sangat disarankan untuk mengikuti simulasi ini lebih awal guna mengasah kemampuan penalaran logis yang menjadi ciri khas soal-soal TKA 2026.