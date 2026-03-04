Nilai TKA SMA Jadi Syarat SNBP, Ini Link Latihan Soal Pusmendik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA dan SMK memiliki peran strategis dalam peta pendidikan nasional. Selain sebagai pemetaan mutu, hasil TKA SMA merupakan instrumen penting yang digunakan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) jalur prestasi akademik.
Siswa kelas 10, 11, maupun 12 dapat mencoba latihan soal secara mandiri untuk memahami tipe soal objektif dan pilihan ganda kompleks melalui tautan berikut:
Peserta TKA jenjang SMA/MA/Sederajat akan menghadapi dua kategori mata uji, yaitu:
|Kategori
|Mata Pelajaran
|Mata Uji Wajib
|Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris
|Mata Uji Pilihan
|Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Bahasa Asing, dll (Pilih 2)
Bagi siswa yang mengincar sekolah atau perguruan tinggi favorit, sangat disarankan untuk mengikuti simulasi ini lebih awal guna mengasah kemampuan penalaran logis yang menjadi ciri khas soal-soal TKA 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved