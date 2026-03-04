RI Peringkat 2 Dunia Kasus Campak: Mengapa Vaksinasi Saja Belum Cukup?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Indonesia kini tengah menghadapi tantangan kesehatan serius di awal tahun 2026. Berdasarkan laporan data kesehatan global terbaru, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus campak terbanyak, tepat di bawah Yaman. Dengan lebih dari 8.000 kasus suspek yang terdeteksi hingga Maret 2026, status Kejadian Luar Biasa (KLB) telah ditetapkan di berbagai provinsi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik, mengingat campak sering kali dianggap sebagai penyakit masa lalu yang sudah terkendali. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa vaksinasi saja ternyata belum mampu membendung ledakan kasus tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Penyebab utama ledakan kasus ini adalah immunity gap atau kesenjangan imunitas yang terakumulasi selama beberapa tahun terakhir. Banyak anak-anak yang lahir pada periode 2020-2023 melewatkan jadwal imunisasi rutin akibat pembatasan aktivitas dan kekhawatiran orang tua untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
Akibatnya, akumulasi populasi yang tidak memiliki kekebalan ini mencapai titik jenuh pada 2026. Ketika virus campak—yang dikenal sangat menular melalui udara (airborne)—kembali bersirkulasi di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi, penularan terjadi secara eksponensial.
Mengapa daerah dengan cakupan vaksinasi yang lumayan tetap mengalami lonjakan kasus? Para ahli menyoroti tiga faktor krusial lainnya:
Waspadai gejala awal sebelum ruam muncul:
Banyak orang tua sering tertukar antara campak (Rubeola) dan campak Jerman (Rubella). Meskipun keduanya menyebabkan ruam merah, campak jauh lebih berbahaya karena risiko komplikasinya yang tinggi pada paru-paru (pneumonia) dan otak (ensefalitis). Sementara itu, Rubella jauh lebih berbahaya jika menular ke ibu hamil karena dapat menyebabkan cacat lahir permanen pada janin.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memulai Crash Program imunisasi tambahan. Berikut adalah langkah yang harus diambil masyarakat:
|Kategori
|Tindakan Pencegahan
|Anak Usia < 12 Bulan
|Pastikan mendapat dosis pertama pada usia 9 bulan di Puskesmas (Gratis).
|Anak Usia Sekolah
|Ikuti program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) untuk dosis penguat.
|Orang Dewasa
|Lakukan tes antibodi atau ambil vaksin mandiri (MMR) jika bekerja di area berisiko tinggi.
(H-4)
CAMPAK masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak.
Campak adalah penyakit menular pada anak yang disebabkan oleh infeksi virus Morbillivirus.
Gejala campak berupa demam, batuk dan pilek sebelum berkembang menjadi ruam di seluruh tubuh hingga menimbulkan komplikasi serius.
Campak atau measles masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. Penyakit ini sangat mudah menular dan dapat menimbulkan komplikasi.
Gejala campak biasanya muncul 7 sampai 14 hari setelah seseorang terinfeksi virus Morbillivirus. Pada tahap awal, penderita akan mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celsius
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved