11 Bahaya Kurang Konsumsi Daging

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
DAGING adalah bagian tubuh hewan yang berupa otot dan jaringan yang dapat dimakan manusia sebagai sumber makanan.
Umumnya, daging berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, babi, dan ikan, meskipun ada juga jenis daging dari unggas atau hewan laut lainnya.
Daging kaya protein hewani lengkap. Jika kurang, tubuh bisa lemah dan otot cepat menyusut.
Daging merah mengandung zat besi heme yang mudah diserap tubuh. Kekurangan bisa menyebabkan kurang darah, lemas, dan pusing.
Vitamin ini hanya banyak terdapat di produk hewani. Jika kurang, bisa menimbulkan kelelahan, gangguan saraf, dan masalah memori.
Rendahnya asupan zat besi, B12, dan protein dari daging membuat energi cepat habis.
Kurang protein hewani membuat tubuh kesulitan membangun dan mempertahankan otot.
Protein dari daging penting untuk regenerasi sel dan jaringan tubuh.
Kurangnya asupan zat besi, protein, dan seng dari daging dapat membuat kulit pucat, rambut rontok, dan kuku rapuh.
Lemak sehat dan kolesterol dari daging dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon. Kekurangan bisa ganggu siklus hormon.
Daging mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kekurangan dapat memperlemah kepadatan tulang.
Kekurangan zat besi dan B12 bisa memengaruhi fungsi otak, menyebabkan sulit fokus hingga mudah lupa.
Protein, zat besi, dan zinc dari daging sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.
Meski begitu, bukan berarti harus makan daging berlebihan. Konsumsi secukupnya, seimbang dengan sayur, buah, biji-bijian, dan sumber protein lain. (Z-4)
DELAPAN anak mengalami keracunan makanan parah sejak 12 Juni setelah mengonsumsi produk daging dari dua bisnis di kota utara Saint-Quentin, Prancis.
Keracunan daging biasanya disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella, E. coli, Clostridium, atau racun yang dihasilkan oleh bakteri tersebut.
Untuk penyimpanan di kulkas, Tuti menyarankan agar daging disimpan beku di freezer dan dikemas sesuai dengan porsi kebutuhan sajian.
Secara fisik, daging dari berbagai jenis hewan ternak ini memang memiliki perbedaan yang dapat dikenali langsung.
Daging kerbau kerap kali dianggap keras dan sulit diolah. Padahal dengan teknik yang tepat, bahan pangan ini bisa menjadi sajian empuk dan lezat.
