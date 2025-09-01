A- A+

DAGING adalah bagian tubuh hewan yang berupa otot dan jaringan yang dapat dimakan manusia sebagai sumber makanan.

Umumnya, daging berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, babi, dan ikan, meskipun ada juga jenis daging dari unggas atau hewan laut lainnya.

Berikut 11 Bahaya Kurang Konsumsi Daging

1. Kekurangan Protein

Daging kaya protein hewani lengkap. Jika kurang, tubuh bisa lemah dan otot cepat menyusut.

2. Anemia

Daging merah mengandung zat besi heme yang mudah diserap tubuh. Kekurangan bisa menyebabkan kurang darah, lemas, dan pusing.

3. Kekurangan Vitamin B12

Vitamin ini hanya banyak terdapat di produk hewani. Jika kurang, bisa menimbulkan kelelahan, gangguan saraf, dan masalah memori.

4. Mudah Lelah dan Lemah

Rendahnya asupan zat besi, B12, dan protein dari daging membuat energi cepat habis.

5. Massa Otot Menurun

Kurang protein hewani membuat tubuh kesulitan membangun dan mempertahankan otot.

6. Penyembuhan Luka Lebih Lambat

Protein dari daging penting untuk regenerasi sel dan jaringan tubuh.

7. Masalah Kulit, Rambut, dan Kuku

Kurangnya asupan zat besi, protein, dan seng dari daging dapat membuat kulit pucat, rambut rontok, dan kuku rapuh.

8. Gangguan Hormon

Lemak sehat dan kolesterol dari daging dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon. Kekurangan bisa ganggu siklus hormon.

9. Rentan Osteoporosis

Daging mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kekurangan dapat memperlemah kepadatan tulang.

10. Gangguan Konsentrasi dan Memori

Kekurangan zat besi dan B12 bisa memengaruhi fungsi otak, menyebabkan sulit fokus hingga mudah lupa.

11. Imunitas Menurun

Protein, zat besi, dan zinc dari daging sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.

Meski begitu, bukan berarti harus makan daging berlebihan. Konsumsi secukupnya, seimbang dengan sayur, buah, biji-bijian, dan sumber protein lain. (Z-4)