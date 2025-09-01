Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 09:31
Memilah Informasi Penting untuk Kesehatan Mental
Ilustrasi(Freepik)

PSIKOLOG Klinis Nena Mawar Sari menyarankan agar masyarakat menyaring informasi dan berita negatif yang berkembang termasuk di media sosial untuk mencegah gangguan kesehatan mental.

"Hati-hati hal tersebut (berita negatif) bisa membuat kita overwhelmed, bahkan menjadi stres dan kemudian berkembang menjadi
masalah-masalah kesehatan mental lainnya. Kata kuncinya cuma satu yaitu, filter," kata Psikolog Klinis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar, Bali, dikutip Senin (1/9).

Ia menyarankan masyarakat untuk memilah dan memilih berita yang benar-benar bermanfaat. Terutama berita yang benar-benar membuat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, bukan yang membuat penuh dan sesak.

Baca juga : Yuk Jaga Kesehatan Mental dengan Cara Hindari Kabar tak Berfaedah

"Ingat kesehatan kita lebih penting dari apapun," imbaunya.

Sementara bagi orang yang telah terlanjur terpapar oleh berita-berita negatif, ia menyarankan untuk melakukan jeda sejenak dari aktivitas dengan mengatur napas dan memikirkan perlu atau tidaknya memikirkan informasi tersebut.

"Kita coba deh mengatur napas kita lebih lambat dan memikirkan apakah ini perlu untuk saya simpan atau tidak," katanya.

Baca juga : Healthy Me Fest 2025 Digelar

Kedua, ia menyarankan untuk berbincang dengan orang terdekat untuk membahas hal yang ringan, lucu, dan menyenangkan sebagai upaya merilis emosi.

Upaya lain, yakni berpuasa dengan mengistirahatkan diri dari konten-konten yang dianggap negatif dan melakukan aktivitas dengan bergerak
agar energi tersalurkan sehingga tidak hanya terpaku dan menghabiskan waktu untuk bermain di media sosial.

Belakangan ini, sejumlah informasi dalam negeri diwarnai sejumlah informasi dan berita yang dianggap 'melelahkan' seperti pejabat yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK, berita kriminal hingga berita kerusuhan demonstrasi.

Di media sosial, sejumlah warganet mengeluhkan kelelahan atas informasi yang mengejutkan setiap harinya dan berharap kondisi Indonesia baik-baik saja.

Sementara itu, Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia Kasandra Putranto mengingatkan seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan mental (mental health) bagi siklus kehidupan manusia.

Kasandra menuturkan konstitusi Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh dan bukan sekadar bebas dari suatu penyakit maupun kelemahan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
