6 Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan: Rempah Alami yang Kaya Antioksidan

Lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga herbal dengan segudang khasiat. Temukan 6 manfaat lengkuas untuk kesehatan.(freepik)

LENGKUAS, rempah yang umum ditemukan di dapur sebagai bumbu makanan, ternyata memiliki banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan.

Meskipun bentuknya mirip jahe, lengkuas (Alpinia galanga) memiliki rasa yang khas dan kandungan gizi yang menjadikannya pilihan alami untuk menjaga kesehatan tubuh.

6 Manfaat Lengkuas

Berikut adalah enam manfaat lengkuas yang telah dibuktikan melalui berbagai studi:

1. Mengurangi Peradangan dan Rasa Nyeri

Lengkuas mengandung sifat anti-inflamasi yang sangat kuat karena adanya antioksidan seperti galangin. Senyawa ini berfungsi dengan baik untuk mengurangi peradangan kronis yang sering kali menjadi penyebab berbagai penyakit. Ekstrak lengkuas terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit pada orang yang menderita arthritis dan rematik.

2. Memelihara Kesehatan Jantung

Rempah ini mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Selain itu, lengkuas juga mengandung kalium yang penting dalam menjaga tekanan darah agar tetap stabil.

3. Meningkatkan Sistem Imun Tubuh

Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam lengkuas dapat memperkuat pertahanan tubuh. Mengonsumsi lengkuas secara rutin dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri, serta mempercepat proses penyembuhan saat sakit.

4. Membantu Dalam Pencegahan Kanker

Beberapa riset menunjukkan bahwa lengkuas mengandung senyawa bioaktif yang dapat menghentikan perkembangan sel kanker. Senyawa galangin dan quercetin dalam lengkuas memiliki kemampuan untuk memicu apoptosis atau kematian sel pada sel-sel kanker, terutama jenis kanker usus, payudara, dan kulit.

5. Baik untuk Kesehatan Otak

Antioksidan yang terdapat pada lengkuas berfungsi untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaat ini berpotensi menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif, termasuk Alzheimer dan Parkinson.

6. Mengatasi Masalah Pencernaan

Lengkuas telah lama dipakai dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan perut seperti mual, muntah, dan diare. Sifat karminatifnya membantu mengeluarkan gas berlebih di dalam usus, sehingga dapat mengurangi kembung dan ketidaknyamanan perut.

Untuk menikmati manfaat ini, Anda dapat menambahkannya dalam bentuk parutan atau irisan ke dalam masakan, atau menyeduhnya menjadi teh herbal. Namun, disarankan agar tidak mengonsumsinya secara berlebihan dan berkonsultasi dengan ahli kesehatan jika Anda memiliki masalah medis tertentu. (Halodoc/Media Indonesia/Z-2)