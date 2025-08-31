Kemenkes Diminta Optimalkan Program Cek Kesehatan Gratis di Daerah 3T

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah nyata melalui transformasi sistem kesehatan agar masyarakat di wilayah 3T mendapatkan akses layanan yang optimal.
"Untuk daerah-daerah 3T kami berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, transformasi di Kementerian Kesehatan ini harus berjalan secara optimal," kata Cellica dalam keterangannya, Minggu (31/8).
Ia menjelaskan, ada beberapa aspek penting yang menjadi fokus, mulai dari transformasi prasarana kesehatan, penyediaan sumber daya manusia (SDM), hingga digitalisasi layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Cellica menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan. Menurutnya, tantangan di daerah 3T bukan hanya soal fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga terkait infrastruktur, akses transportasi, dan pendidikan.
"Kemenkes harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3T," ujar Cellica.
Dengan adanya upaya transformasi dan sinergi antarinstansi, diharapkan program CKG dapat lebih merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T yang selama ini masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan memadai.
