Bertemu Pramono, Cak Imin Bahas Program Peningkatan Pengelolaan Hewan Kurban

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin bertemu dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta
Ia menyampaikan bahwa pertemuannya itu membahas terkait rencana program nasional untuk peningkatan kualitas pengelolaan hewan kurban di Indonesia.
"Salah satunya, saya punya rencana program untuk pengolahan hewan kurban. Secara nasional, setiap pelaksanaan ini Idul Adha," ujar Cak Imin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, selama ini praktik pemotongan hewan kurban masih jauh dari standar ideal, baik dari sisi kesehatan, kebersihan, maupun pemanfaatan daging kurban.
"Penanganan pemotongan hewan kurban (saat) ini kan masih memperihatinkan.Tidak hewani, tidak melihat hewan sebagai potensi daging yang bagus, semua sangat terbatas," ujar Cak Imin.
Lebih lanjut, Ketum PKB itu mengatakan perlunya perubahan manajemen pengelolaan hewan kurban agar sesuai standar kesehatan, higienitas serta jaminan mutu daging yang layak konsumsi. "Saya menginginkan ada perubahan manajemen pengolahan hewan kurban secara nasional," kata dia.
"Saya berharap DKI (Jakarta) potensi pengelolaan hewan kurbannya, (jumlah) masyarakat muslimnya sangat kuat. Pak Gubernur, DKI bisa menjadi percontohan pengelolaan hewan kurban yang berstandar internasional, halal standar internasional. Itu yang akan menjadi model secara nasional," pungkasnya. (H-1)
