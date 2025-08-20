Syarat Tinggi Badan Damkar Gugurkan Banyak Relawan Berpengalaman

Peserta mengikuti Braveheart Challenge pada Jakarta Fire Fighter Challenge 2025 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gulkarmat, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (12/8/2025).(Antara/Asprilla Dwi Adha)

DINAS Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta tengah melakukan proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pemadam kebakaran (damkar). Tahun ini, formasi PJLP damkar sebanyak 1.000 orang.

Para anggota Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang turut seleksi lowongan petugas damkar tersebut. Namun, para Redkar banyak yang tak lolos seleksi administrasi, khususnya persyaratan tinggi badan.

Kondisi tersebut disayangkan karena para relawan damkar jelas memiliki pengalaman dalam menanggulangi kebakaran. Mengenai hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasannya. "Kenapa relawan tidak semuanya direkrut? Sebenarnya direkrut. Cuma memang ada batasan ketinggian. Tinggi kali ini dibatasi 165 sentimeter," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Ia menegaskan, persyaratan tinggi badan minimal ini harus diterapkan dalam rekrutmen pemadam kebakaran. Sebab, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. "Ini sesuai dengan Permendagri. Itulah yang menyebabkan tidak semua relawan bisa memenuhi persyaratan itu," urai Pramono.

Saat proses pendaftaran dibuka, Dinas Gulkarmat mencatat sebanyak 24.405 orang melamar sebagai petugas damkar. Hampir separuh atau 45 persen pelamar petugas damkar merupakan penduduk luar Jakarta.

Dalam seleksi administrasi petugas damkar, 83 persen pelamar dinyatakan gugur. "Kemarin sudah diseleksi 17 persen sudah lolos administrasi dan kebanyakan mereka warga Jakarta. Hampir mayoritas banget lah Jakarta. Karena memang untuk warga yang non Jakarta ada syarat tambahan yaitu harus punya SIM B1," jelasnya.

Tahapan Seleksi Petugas Damkar

Dalam proses rekrutmen petugas damkar setelah seleksi administrasi, dilakukan pembuktian dokumen pendaftaran dan persyaratan pada 19-22 Agustus 2025, dan pengumuman pembuktian dokumen pada 25 Agustus.

Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan menjalani tes fisik pada tanggal 26 Agustus hingga 17 September 2025. Tes fisik akan dilakukan oleh Kodam Jaya, bertempat di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jaktim.

Dalam tahap itu pelamar akan menjalani tes kesegaran jasmani A (lari 12 menit), kesegaran Jasmani B (pull up, sit up, push up, shuttle run), postur tubuh (tinggi dan berat badan, anatomi tubuh, penampilan), serta ketangkasan renang 25 meter.

Setelahnya, Dinas Gulkarmat DKI akan mengumumkan 1.000 pelamar yang lolos seleksi pada 18 September 2025, dilanjutkan penandatanganan kontrak kerja pada 1 Oktober 2025. (M-1)