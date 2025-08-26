Pemanis Buatan Mungkin akan Segera Terasa Lebih Lezat Berkat Peneliti Jepang

Headline
KABAR baik bagi penggemar makanan dan minuman rendah kalori. Pemanis buatan yang seringkali memiliki rasa pahit yang mengganggu kini berpotensi menjadi lebih nikmat.
Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal FEBS Open Bio menemukan senyawa yang dapat menghambat reseptor rasa pahit, membuka jalan untuk menciptakan produk diet yang lebih lezat bagi konsumen.
Pemanis buatan seperti sakarin dan asesulfam K sudah lama digunakan sebagai pengganti gula. Namun, rasa pahit yang menyertai sering kali menjadi kendala.
Rasa ini muncul karena pemanis-pemanis ini berinteraksi dengan dua reseptor rasa pahit utama di lidah, yaitu TAS2R31 dan TAS2R43.
"Penghambat rasa pahit yang diidentifikasi dalam penelitian ini memiliki potensi aplikasi dalam produk pangan, menunjukkan manfaatnya dalam meningkatkan kelezatan makanan yang mengandung pemanis buatan," kata Takumi Misaka dari Universitas Tokyo, salah satu penulis korespondensi dalam studi ini.
Para peneliti, yang dipimpin oleh tim dari Universitas Tokyo, menguji berbagai senyawa untuk melihat efeknya terhadap reseptor rasa pahit.
Mereka menemukan bahwa mentol, senyawa yang memberikan sensasi dingin pada mint, berhasil mengurangi respons sel-sel yang mengekspresikan TAS2R31 terhadap sakarin.
Namun, penemuan yang lebih menjanjikan adalah senyawa lain yang disebut (R)-(-)-karvon. Senyawa ini adalah yang memberikan aroma khas pada daun spearmint.
Tidak seperti mentol yang menimbulkan sensasi dingin, (R)-(-)-karvon menunjukkan efek penghambatan yang sangat kuat pada TAS2R31 dan TAS2R43 setelah penggunaan sakarin dan asesulfam K, tanpa memberikan sensasi dingin yang seringkali tidak diinginkan dalam makanan atau minuman.
Karena sifatnya yang unik ini, (R)-(-)-karvon dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial untuk digunakan dalam industri makanan. Dengan menambahkan senyawa ini, produsen dapat mengurangi rasa tidak enak pada produk rendah kalori, membuat konsumen lebih mudah untuk beralih ke pilihan yang lebih sehat tanpa mengorbankan rasa.
Penelitian ini membuka babak baru dalam pengembangan produk makanan dan minuman rendah kalori. Jika (R)-(-)-karvon berhasil diterapkan secara luas, produk-produk dengan pemanis buatan dapat menjadi jauh lebih populer dan diterima oleh masyarakat.
Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi produsen, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat bagi konsumen.
Meskipun masih dalam tahap penelitian, temuan ini memberikan harapan besar bahwa pemanis buatan akan segera terasa seperti gula—tanpa kalori dan tanpa rasa pahit yang tidak menyenangkan. (Science daily/Z-1)
Kemajuan teknologi dan hasil riset yang menjanjikan pada tikus telah membuka jalan bagi pengobatan untuk gangguan otak yang mematikan.
Penelitian di India ungkap, mangga bisa aman untuk penderita diabetes tipe 2 jika dikonsumsi terkontrol. Simak manfaat, riset, dan tips aman makannya.
Peneliti menemukan 6% burung liar di Australia memiliki kromosom satu jenis kelamin, tapi organ reproduksi milik jenis kelamin lain.
Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) dari hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aso Caldera, supervulkan di Jepang, memiliki 17 gunung berapi dengan puncak Nakadake yang aktif.
Ministop menghentikan sementara penjualan onigiri dan makanan deli di 1.600 tokonya setelah staf kedapatan memalsukan tanggal kedaluwarsa.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin, melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk meluncurkan BUMA Ansor dan Ansor University.
PELUANG mahasiswa Indonesia untuk bisa berkarier di bidang Konstruksi di Jepang disebut semakin terbuka. Namun, hal itu bisa tercapai dengan persiapan matang yang lebih dulu.
Jepang merupakan destinasi internasional paling diminati, dengan proyeksi kunjungan dari 33% wisatawan Indonesia sepanjang tahun ini.
