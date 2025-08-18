Diabetes Juga Serang Anak Muda: Ini yang Perlu Diwaspadai dan Cara Penanganannya

Ilustrasi(Freepik)

DIABETES adalah penyakit kronis yang muncul akibat kadar gula darah (glukosa) yang terlalu tinggi. Meski kerap dianggap hanya dialami orang dewasa, faktanya diabetes juga dapat terjadi pada anak muda.

Memahami gejala diabetes sejak dini menjadi langkah pencegahan agar kondisi ini bisa dikendalikan. Risiko akan semakin besar jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, pernah mengalami infeksi virus tertentu, memiliki berat badan berlebih (obesitas), atau jarang melakukan aktivitas fisik.

Ciri-ciri Gejala Diabetes di Usia Muda

Tanda-tanda diabetes pada usia muda umumnya mirip dengan gejala diabetes tipe 1 maupun tipe 2.

Mengutip dari laman Alodoc, berikut beberapa gejala diabetes pada usia muda yang perlu diwaspadai.

Mudah merasa haus

Sering buang air kecil (terutama di malam hari)

Muncul sensasi kesemutan di tangan atau kaki

Nafsu makan meningkat atau lebih cepat lapar

Berat badan turun tanpa alasan yang jelas

Penglihatan menjadi kabur

Tubuh cepat lelah dan terasa lemas

Timbul bercak kulit berwarna gelap di area lipatan, seperti leher atau ketiak

Luka lebih sulit sembuh

Rentan terkena infeksi, misalnya sariawan

Pada diabetes tipe 1, gejalanya biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2, bisa dalam hitungan minggu bahkan hari.

Karena itu, jika sudah terdapat tanda-tanda demikian apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, segera konsultasikan ke dokter.

Berbeda dengan tipe 1, gejala diabetes tipe 2 biasanya sulit dikenali. Karena itu, penyakit ini kerap baru diketahui setelah bertahun-tahun, biasanya ketika komplikasi sudah muncul.

Diabetes Tipe 1 Lebih Rentan pada Anak Muda

Diabetes terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tipe 1 dan tipe 2, dengan penyebab dan karakteristik yang berbeda.

Pada diabetes tipe 1, sistem imun menyerang sel pankreas sehingga tubuh tidak lagi bisa memproduksi insulin.

Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh masih menghasilkan insulin, tetapi tidak dapat menggunakannya dengan efektif atau yang disebut resistensi insulin.

Meskipun diabetes sering dianggap sebagai penyakit orang dewasa, kenyataannya anak muda juga bisa mengalaminya.

Diabetes tipe 1 lebih sering muncul pada usia anak-anak hingga remaja karena pankreas berhenti memproduksi insulin akibat gangguan autoimun.

Gejalanya biasanya muncul cepat dan mudah dikenali. Namun, gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga dan pola makan tinggi gula juga membuat diabetes tipe 2 semakin banyak menyerang remaja dan dewasa muda.

Oleh karena itu, penting bagi anak muda untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Cara Penanganan

1. Terapkan Pola Hidup Sehat

Untuk mencegah atau mengobati penyakit ini diperlukan kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat. Beberapa pola hidup sehat yang bisa diterapkan antara lain:

Mengonsumsi lebih banyak buah, sayur, sumber protein nabati, serta makanan yang rendah kalori dan lemak.

Membatasi asupan gula.

Menghindari makanan olahan, daging berlemak, serta makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan.

Melakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal 150 menit per minggu.

2. Terapi insulin

Jika gejala diabetes pada usia muda mengarah pada diabetes tipe 1, maka penanganan utamanya adalah pemberian terapi insulin. Tujuan dari terapi ini adalah membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setiap hari.

3. Cek Gula Darah

Selalu ingat untuk mengecek kadar gula darah secara teratur agar risiko komplikasi diabetes dapat ditekan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sendiri di rumah maupun saat cek rutin ke dokter, sesuai jadwal yang dianjurkan. (Z-1)