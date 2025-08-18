Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Diabetes Juga Serang Anak Muda: Ini yang Perlu Diwaspadai dan Cara Penanganannya

Abi Rama
18/8/2025 11:03
Diabetes Juga Serang Anak Muda: Ini yang Perlu Diwaspadai dan Cara Penanganannya
Ilustrasi(Freepik)

DIABETES adalah penyakit kronis yang muncul akibat kadar gula darah (glukosa) yang terlalu tinggi. Meski kerap dianggap hanya dialami orang dewasa, faktanya diabetes juga dapat terjadi pada anak muda.

Memahami gejala diabetes sejak dini menjadi langkah pencegahan agar kondisi ini bisa dikendalikan. Risiko akan semakin besar jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, pernah mengalami infeksi virus tertentu, memiliki berat badan berlebih (obesitas), atau jarang melakukan aktivitas fisik.

Ciri-ciri Gejala Diabetes di Usia Muda

Tanda-tanda diabetes pada usia muda umumnya mirip dengan gejala diabetes tipe 1 maupun tipe 2. 

Baca juga : Riset Terbaru: Konsumsi Mangga Terkendali Bisa Bermanfaat bagi Penderita Diabetes

Mengutip dari laman Alodoc, berikut beberapa gejala diabetes pada usia muda yang perlu diwaspadai.

  • Mudah merasa haus
  • Sering buang air kecil (terutama di malam hari)
  • Muncul sensasi kesemutan di tangan atau kaki
  • Nafsu makan meningkat atau lebih cepat lapar
  • Berat badan turun tanpa alasan yang jelas
  • Penglihatan menjadi kabur
  • Tubuh cepat lelah dan terasa lemas
  • Timbul bercak kulit berwarna gelap di area lipatan, seperti leher atau ketiak
  • Luka lebih sulit sembuh
  • Rentan terkena infeksi, misalnya sariawan

Pada diabetes tipe 1, gejalanya biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2, bisa dalam hitungan minggu bahkan hari. 

Karena itu, jika sudah terdapat tanda-tanda demikian apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, segera konsultasikan ke dokter.

Baca juga : Jangan Pasrah! Cara Efektif Mencegah Diabetes Turunan

Berbeda dengan tipe 1, gejala diabetes tipe 2 biasanya sulit dikenali. Karena itu, penyakit ini kerap baru diketahui setelah bertahun-tahun, biasanya ketika komplikasi sudah muncul.

Diabetes Tipe 1 Lebih Rentan pada Anak Muda

Diabetes terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tipe 1 dan tipe 2, dengan penyebab dan karakteristik yang berbeda. 

Pada diabetes tipe 1, sistem imun menyerang sel pankreas sehingga tubuh tidak lagi bisa memproduksi insulin. 

Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh masih menghasilkan insulin, tetapi tidak dapat menggunakannya dengan efektif atau yang disebut resistensi insulin. 

Meskipun diabetes sering dianggap sebagai penyakit orang dewasa, kenyataannya anak muda juga bisa mengalaminya.

Diabetes tipe 1 lebih sering muncul pada usia anak-anak hingga remaja karena pankreas berhenti memproduksi insulin akibat gangguan autoimun.

Gejalanya biasanya muncul cepat dan mudah dikenali. Namun, gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga dan pola makan tinggi gula juga membuat diabetes tipe 2 semakin banyak menyerang remaja dan dewasa muda. 

Oleh karena itu, penting bagi anak muda untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Cara Penanganan

1. Terapkan Pola Hidup Sehat

Untuk mencegah atau mengobati penyakit ini diperlukan kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat. Beberapa pola hidup sehat yang bisa diterapkan antara lain: 

  • Mengonsumsi lebih banyak buah, sayur, sumber protein nabati, serta makanan yang rendah kalori dan lemak.
  • Membatasi asupan gula.
  • Menghindari makanan olahan, daging berlemak, serta makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan.
  • Melakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal 150 menit per minggu.

2. Terapi insulin

Jika gejala diabetes pada usia muda mengarah pada diabetes tipe 1, maka penanganan utamanya adalah pemberian terapi insulin. Tujuan dari terapi ini adalah membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setiap hari.

3. Cek Gula Darah

Selalu ingat untuk mengecek kadar gula darah secara teratur agar risiko komplikasi diabetes dapat ditekan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sendiri di rumah maupun saat cek rutin ke dokter, sesuai jadwal yang dianjurkan. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved