Jangan Pasrah! Cara Efektif Mencegah Diabetes Turunan

Mencegah diabetes meski punya keturunan Diabetes Melitus.(Dok. Freepik)

Banyak yang bertanya, “Jika orang tua saya menderita diabetes, apakah saya juga akan mengalaminya?” Jawabannya: belum tentu. Risiko memang meningkat, tetapi Anda tetap bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat dan konsisten.

Diabetes melitus (kencing manis) adalah penyakit metabolik dengan kadar gula darah tinggi. Ada dua tipe utama:

Tipe 1: pankreas gagal memproduksi insulin.

Tipe 2: tubuh kurang memproduksi insulin atau menjadi kurang sensitif terhadapnya.

Insulin berfungsi mengangkut gula dari darah ke organ tubuh. Jika fungsi ini terganggu, gula darah menumpuk dan menimbulkan komplikasi.

Riwayat keluarga menjadi salah satu faktor risiko utama.

Jika kedua orang tua mengidap diabetes, peluang Anda terkena bisa mencapai 50%. Namun, faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup juga berperan besar.

Dua Langkah Pencegahan Penting

1. Kendalikan Pola Makan

Pilih asupan seimbang: karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Perbanyak makanan berserat seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh.

Kurangi makanan manis, terutama dengan pemanis buatan. Tanpa olahraga, gula darah yang berlebih akan disimpan sebagai lemak dan memicu resistensi insulin.

2. Berhenti Merokok & Batasi Alkohol

Perokok memiliki risiko diabetes hingga 50% lebih tinggi dibandingkan nonperokok. Konsumsi alkohol berlebihan juga memperbesar risiko.

Dengan langkah kecil namun konsisten, makan sehat, rutin bergerak, dan menghindari rokok serta alkohol, Anda bisa menekan risiko diabetes meski memiliki riwayat keluarga. (KlikDokter, Halodoc/Z-10)