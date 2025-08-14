Jangan Pasrah! Cara Efektif Mencegah Diabetes Turunan

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Banyak yang bertanya, “Jika orang tua saya menderita diabetes, apakah saya juga akan mengalaminya?” Jawabannya: belum tentu. Risiko memang meningkat, tetapi Anda tetap bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat dan konsisten.
Diabetes melitus (kencing manis) adalah penyakit metabolik dengan kadar gula darah tinggi. Ada dua tipe utama:
Insulin berfungsi mengangkut gula dari darah ke organ tubuh. Jika fungsi ini terganggu, gula darah menumpuk dan menimbulkan komplikasi.
Riwayat keluarga menjadi salah satu faktor risiko utama.
Jika kedua orang tua mengidap diabetes, peluang Anda terkena bisa mencapai 50%. Namun, faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup juga berperan besar.
Pilih asupan seimbang: karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Perbanyak makanan berserat seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh.
Kurangi makanan manis, terutama dengan pemanis buatan. Tanpa olahraga, gula darah yang berlebih akan disimpan sebagai lemak dan memicu resistensi insulin.
Perokok memiliki risiko diabetes hingga 50% lebih tinggi dibandingkan nonperokok. Konsumsi alkohol berlebihan juga memperbesar risiko.
Dengan langkah kecil namun konsisten, makan sehat, rutin bergerak, dan menghindari rokok serta alkohol, Anda bisa menekan risiko diabetes meski memiliki riwayat keluarga. (KlikDokter, Halodoc/Z-10)
Retinopati diabetik (DR), komplikasi serius dari diabetes melitus, terus meningkat secara global.
Kementerian Kesehatan Indonesia berencana melaksanakan program skrining ulang tahun yang akan memeriksa kesehatan setiap individu secara berkala
Kerusakan saraf yang terjadi di kaki, yang dikenal sebagai neuropati diabetik, seringkali membuat penderita tidak menyadari adanya luka atau cedera. Hal ini meningkatkan peluang luka
Peningkatan kadar gula darah pada penderita diabetes setelah mengonsumsi madu lebih lambat daripada gula pasir.
DIABETES Mellitus Tipe 1 sering ditemukan pada anak-anak. Diabetes Melitus tipe 1 adalah suatu kondisi autoimun yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas.
DIABETES memberikan dampak buruk pada tubuh, salah satunya membuat badan menjadi kurus. Akan tetapi, apakah kurus karena diabetes atau sakit kecing manis, badan bisa gemuk kembali?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved