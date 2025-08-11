Penemuan Mikroprotein Adipocyte-smORF-1183 dengan CRISPR Buka Peluang Terapi Obesitas Baru

Ilustrasi(freepik)

PARA ilmuwan di Salk Institute menggunakan teknologi CRISPR untuk mengungkap mikroprotein tersembunyi yang mengatur pertumbuhan sel lemak dan penyimpanan lipid. Salah satu mikroprotein yang berhasil mereka konfirmasi adalah Adipocyte-smORF-1183.

Penemuan ini membuka peluang bagi pengembangan terapi obesitas yang lebih efektif. Penemuan ini melampaui keterbatasan obat-obatan saat ini seperti GLP-1.

Krisis Obesitas dan Keterbatasan Terapi Saat Ini

Dalam 30 tahun terakhir, angka obesitas dunia lebih dari dua kali lipat, kini memengaruhi lebih dari satu miliar orang. Obesitas tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga meningkatkan risiko penyakit metabolik lain seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kanker.

Penanganan obesitas yang ada saat ini meliputi perubahan gaya hidup, operasi bariatrik, dan obat-obatan seperti GLP-1 (contohnya Ozempic atau Wegovy). Namun, banyak pasien mengalami kesulitan dalam mengakses atau mempertahankan pengobatan tersebut dalam jangka panjang.

Mikroprotein: Target Terapi Baru yang Menjanjikan

Salk Institute memusatkan penelitian pada mikroprotein, molekul kecil yang selama ini kurang dipelajari tapi berperan penting dalam kesehatan dan penyakit. Dalam studi terbaru, ribuan gen sel lemak disaring menggunakan CRISPR untuk menemukan mikroprotein yang mengatur proliferasi sel lemak atau akumulasi lipid.

Hasil penelitian yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences ini mengidentifikasi sejumlah mikroprotein baru yang berpotensi menjadi target obat-obatan untuk obesitas dan gangguan metabolik lain. Studi ini juga membuktikan efektivitas teknologi penyaringan CRISPR untuk penemuan mikroprotein di masa depan.

Teknologi CRISPR Mempercepat Penemuan Mikroprotein

CRISPR memungkinkan peneliti "memotong" gen tertentu pada sel dan melihat apakah sel tersebut tetap bertahan atau tidak, sehingga dapat diketahui fungsi gen-gen spesifik. Tim Salk tertarik menemukan gen yang memproduksi mikroprotein yang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan sel lemak.

"Kami ingin tahu apakah ada sesuatu yang selama ini terlewat dalam penelitian proses metabolisme tubuh," ujar Victor Pai, peneliti pascadoktoral di laboratorium Saghatelian. "CRISPR membantu kami menemukan gen-gen penting yang berdampak langsung pada akumulasi lipid dan perkembangan sel lemak."

Menemukan Adipocyte-smORF-1183, Mikroprotein Kunci

Dari ribuan kandidat, tim mempersempit menjadi 38 mikroprotein potensial yang terlibat dalam pembentukan lipid droplet, penanda meningkatnya penyimpanan lemak pada sel. Setelah pengujian lanjutan, satu mikroprotein berhasil dikonfirmasi, yaitu Adipocyte-smORF-1183. Mikroprotein ini diduga berperan penting dalam pembentukan lipid droplet di adiposit (sel lemak).

Verifikasi Adipocyte-smORF-1183 menjadi langkah besar menuju penemuan mikroprotein lain, yang mengatur penyimpanan lemak dan metabolisme. Langkah itu sekaligus membuktikan CRISPR adalah alat efektif dalam penelitian ini.

Harapan untuk Terapi Obesitas Masa Depan

Meskipun obat GLP-1 dan terapi yang menargetkan PPAR gamma sebelumnya sudah ada, keduanya memiliki keterbatasan dan efek samping yang tidak diinginkan. Penemuan mikroprotein baru membuka peluang terapi yang lebih tepat sasaran dan minim efek samping.

Selanjutnya, tim peneliti berencana mengulangi studi ini pada sel lemak manusia. Tim berharap hasilnya dapat mendorong lebih banyak peneliti menggunakan teknologi CRISPR untuk mengeksplorasi mikroprotein lain yang selama ini tersembunyi dalam "DNA sampah."

Dengan pengujian lebih lanjut dan pemetaan mikroprotein baru, kita dapat menantikan pengembangan terapi obesitas dan gangguan metabolik yang lebih efektif dan aman di masa depan. (Science Daily/Z-2)