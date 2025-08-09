Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cak Imin Ingin Buat Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran

Candra Yuri Nuralam
09/8/2025 18:45
Cak Imin Ingin Buat Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar .(MI/Susanto)

MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin membuat pelatihan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mau bekerja di luar negeri. Minimal, pemerintah memfasilitasi latihan belajar bahasa asing.

“Salah satu rencana ke depan adalah memberikan kemudahan kepada yang mau belajar, baik bahasa, maupun skill untuk ke luar negeri,” kata Cak Imin melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan alokasi anggaran vokasi untuk calon pekerja migran. Dana itu disiapkan untuk pengasahan keterampilan WNI sebelum mengadu nasib di luar negeri.

Baca juga : Cak Imin Pastikan 100 Sekolah Rakyat yang Memanfaatkan Aset Negara Siap Diresmikan

“Saya kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Keuangan,” ucap Cak Imin.

Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.

Anggaran itu diharap bisa digunakan dengan membuat kurikulum keterampilan bagi calon pekerja migran. Sehingga, WNI yang mau kerja di luar negeri bisa bersaing dengan keterampilan yang sudah terasah. (Can/P-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved