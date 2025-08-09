Cak Imin Ingin Buat Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar .(MI/Susanto)

MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin membuat pelatihan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mau bekerja di luar negeri. Minimal, pemerintah memfasilitasi latihan belajar bahasa asing.

“Salah satu rencana ke depan adalah memberikan kemudahan kepada yang mau belajar, baik bahasa, maupun skill untuk ke luar negeri,” kata Cak Imin melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan alokasi anggaran vokasi untuk calon pekerja migran. Dana itu disiapkan untuk pengasahan keterampilan WNI sebelum mengadu nasib di luar negeri.

“Saya kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Keuangan,” ucap Cak Imin.

Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.

Anggaran itu diharap bisa digunakan dengan membuat kurikulum keterampilan bagi calon pekerja migran. Sehingga, WNI yang mau kerja di luar negeri bisa bersaing dengan keterampilan yang sudah terasah. (Can/P-2)