Cak Imin Ingin Buat Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin membuat pelatihan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mau bekerja di luar negeri. Minimal, pemerintah memfasilitasi latihan belajar bahasa asing.
“Salah satu rencana ke depan adalah memberikan kemudahan kepada yang mau belajar, baik bahasa, maupun skill untuk ke luar negeri,” kata Cak Imin melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8).
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan alokasi anggaran vokasi untuk calon pekerja migran. Dana itu disiapkan untuk pengasahan keterampilan WNI sebelum mengadu nasib di luar negeri.
“Saya kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Keuangan,” ucap Cak Imin.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Anggaran itu diharap bisa digunakan dengan membuat kurikulum keterampilan bagi calon pekerja migran. Sehingga, WNI yang mau kerja di luar negeri bisa bersaing dengan keterampilan yang sudah terasah. (Can/P-2)
Polda Riau menggagalkan upaya pengiriman lima pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Langkah memperluas kesempatan kerja ke luar negeri penting. Namun, dia menilai pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
perluasan kesempatan kerja ke luar negeri amat penting. Namun, pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
Pekerja migran tersebut, kata dia, terakhir menghubungi keluarga pada akhir Juni 2025 untuk mengeluhkan kondisi kesehatannya.
Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung sinergi pemerintah dan pelaku usaha melalui konsep Indonesia Incorporated (Indonesia Inc).
Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8).
MEMASUKI HUT ke-80 RI, PB Jatma Aswaja akan menggelar Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal pada Minggu (10/8).
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2 ribu warga Gaza dengan membuat lokasi medis di Pulau Galang menuai sorotan.
KOMITMEN mempercepat sinergi investasi hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia kembali ditekankan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved