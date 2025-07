President University dan IAI Jabar Berkolaborasi Gelar Program Akuntan Mengajar

Ilustrasi(Dok Ist)

SEBAGAI peraih penghargaan ranking 1 The World University Rankings for Innovation dalam bidang entrepreneurial spirit 2025, President University menangkap gagasan Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI) Wilayah Jawa Barat untuk menggelar kegiatan “Akuntan Mengajar” ke beberapa sekolah dengan tema Peran Akuntansi Digantikan oleh Sistem? Baru Katanya, Bukan Nyatanya.

Ketua IAI Wilayah Jawa Barat, Prima Yusi Sari, berharap kegiatan yang mengangkat tema Peran Akuntansi Digantikan oleh Sistem? Baru Katanya, Bukan Nyatanya dapat mengurangi gap antara tingginya permintaan tenaga kerja mumpuni di bidang akuntansi, sementara pasokan generasi muda yang berminat mempelajari akuntansi makin sedikit.

Dailibas, sebagai koordinator Komisariat Purwasuka, mengemukakan kerisauan bahwa generasi muda percaya bahwa akuntan akan digantikan oleh mesin. Padahal, masih banyak potensi area pengembangan dan justru semakin dibutuhkan. “Prodi Akuntansi di masa depan tidak akan tergantikan oleh mesin karena variasi profesi yang dapat dimasuki oleh Akuntan sangat banyak” ujar Irfa Ampri, Kaprodi Akuntansi President University.

“Akuntan dapat menjadi pendidik, konsultan, auditor, PNS, perpajakan, corporate finance, serta banyak opsi lainnya,” tambah Chita, dosen dan pemateri dari President University.

"Buku The End of Accounting isinya bukan membicarakan berakhirnya prospek profesi, tetapi bergesernya skill set yang menjadi lebih analitis dan stratejik. Namun tentunya diiringi oleh peluang kompensasi yang jauh lebih besar daripada skill pembukuan dan pelaporan," ujar Supeni, salah satu pembicara dan dosen President University juga konsultan valuation and modelling di salah satu Kantor akuntan Big-4 di Indonesia.

Dikatakan akuntansi saat ini menerapkan sistem akrual yang mengadopsi standar internasional, tidak melulu mengacu pada cash. Oleh karenanya, profesi penilai pun dapat diisi oleh akuntan. Untuk bisnis berkembang, akuntan dibutuhkan tidak hanya di proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga asistensi pengambilan keputusan, audit internal, audit eksternal, valuasi, dan pengambilan keputusan strategis.

“Karena pentingnya tema, kami melibatkan lebih dari 20 mahasiswa sebagai panitia. Kami ingin adik-adik mahasiswa turut menularkan semangat maju.”ujar Whereson, Ketua Pelaksana yang berprofesi sebagai manajer keuangan sekaligus dosen.

Menurut data survei gaji yang dilakukan oleh Michael Pages di tahun 2025, sektor akuntansi menjanjikan beragam jenis posisi dengan kompensasi menggiurkan. Sebut saja akuntan senior, posisi ini dapat berupa cost accountant, senior auditor, konsultan risiko senior, dan sebagainya, memiliki rerata gaji kotor di atas Rp 20 juta per bulan. Masih terdapat level manajer ke atas dengan gaji di atas Rp 30 juta hingga ratusan juta rupiah per bulan.

“Siswa-siswa SMK Binamitra dimotivasi agar semangat belajar dan tidak takut untuk menjelajahi prospek di dunia akuntansi," ujar Beno, salah satu pemateri yang merupakan mahasiswa S1 di President University.

Para Panitia yang masih berstatus mahasiswa mayoritas telah bekerja sambil berkuliah. SMK Pusat Unggulan Binamitra adalah sekolah kedua yang dikunjungi tim President University dan IAI Jawa Barat untuk mengenalkan prospek profesi akuntansi.

Supeni menambahkan Akuntan Mengajar perlu diduplikasi oleh kampus lain sehingga dampak optimisme profesi akuntan memantik semangat generasi muda untuk memperkuat kompetensi demi masa depan yang lebih baik .Program ini diharapkan mampu mengurangi gap antara supply & demand tenaga kerja, sehingga bonus demografi dapat diraih, pengangguran menurun. (H-2)