BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pamerindo Beri Perlindungan untuk Pekerja Difabel

DALAM rangka memastikan terciptanya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Gambir Bersama PT Pamerindo Indonesia memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada acara pameran industri mesin, pengolahan dan material plastik, dan karet internasional ke-34 dengan tema “The Future Of Plastics”, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Meysia Stephanni selalu Event Director PT Pamerindo Indonesia mengatakan peserta pameran dari dalam dan luar negeri akan menampilkan inovasi terbaru dari industri plastik dan karet, termasuk bahan baku, teknologi inovasi dan pengolahan limbah. Baca juga: Perangkat Ketua RT/RW Pademangan akan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan “Pameran Plastics and Rubber Indonesia memberikan akses kepada para pelaku industri plastik dan karet mengenai pengetahuan dan wawasan pasar, peluang bisnis serta solusi industri untuk membantu meningkatkan produktifitas dan efisiensi energi,” ujar Meysia dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (22/11). Pameran Plastics and Rubber Indonesia tahun 2023 melibatkan 474 perusahaan terkemuka dari 27 daerah/negara. Kegiatan pameran ini juga didukung oleh Kementrian Perindustrian, Indonesia Packaging Federation (IPF), dan Indonesia Plastic Recycle (IPR). Kepesertaan Jamsostek Selain itu pada acara ini PT Pamerindo Indonesia juga memberikan sosialisasi kepada semua peserta pameran untuk memberikan jaminan sosial kepada karyawan mereka agar terlindungi program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Jakarta Gambir menjadi moderator dalam acara seminar bertema “Innovations In Medical Plastics: Expanding Beyond Prosthetics and Custom Iplan" yang diselenggarakan oleh PT Pamerindo Indonesia. Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenpora Gencarkan Perlindungan Atlet Berprestasi Digelar juga acara penyerahan simbolisasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan penyandang disabilitas untuk masa perlindungan selama 6 bulan, Kamis (16/11). Hadir dalam acara tersebut Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Ben Wong, Business Development PT Orthocare Indonesia Fidyanto AW Ortho, Area Sales Manager Roechling Industrial Singapore Ltd Rachmat Ferdian, dan Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir Helena Siboro. Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Gambir Mias Muchtar mengatakan pada pameran Plastics and Rubber Indonesia 2023 terdapat potensi kepesertaan mandiri dan pekerja rentan, sebagaimana disampaikan oleh pihak PT Pamerindo Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT Pamerindo Indonesia yang sudah mendaftarkan dan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi 100 pekerja rentan dan penyandang disabilitas dari risiko sosial dan ekonomi yang mereka hadapi selama bekerja,” tambahnya. Baca juga: Keluarga Petugas Pengamanan RW Dapat Santunan Rp 42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Para pekerja rentan dan penyandang disabilitas tersebut akan mendapatkan program jaminan kecelakan kerja dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Kita. Diharapkan ke depannya pekerja rentan dan penyandang disabilitas dapat melanjutkan secara mandiri kepesertaannya. "Kehadiran dalam kegiatan pameran ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap para pekerja," ucapnya. "Selain itu, kami juga berharap ke depannya kepada para pemberi kerja untuk peduli dan secara bersama-sama berperan serta dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat khususnya pekerja rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Mias Muchtar. (RO/S-4)

