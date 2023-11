Lirik Lagu Malam Kudus dan Maknanya

LAGU Natal Malam Kudus atau yang lebih dikenal dengan Silent Night telah menjadi salah satu lagu Natal paling populer yang melintasi batas-batas negara. Lagu ini tidak hanya menghiasi perayaan Natal di seluruh dunia, tetapi juga menjadi simbol kedamaian dan keajaiban. Lirik Lagu Natal Malam Kudus Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus; Anak tidur tenang, Anak tidur tenang. Baca juga: Lirik Lagu Kunyanyi Haleluya Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: "Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!" Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahMu, ya Anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Sementara itu berikut lirik lagu berikut adalah lirik lagu Malam Kudus dalam bahasa Inggris. Silent night, holy night! All is calm, all is bright Round yon virgin mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Baca juga: Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas untuk Hari Natal dan Terjemahannya Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia! Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night! Son of God, love's pure light Radiant beams from Thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord, at Thy birth Jesus, Lord, at Thy birth Lagu yang mengisahkan tentang malam yang tenang dan cerah, serta keajaiban kelahiran seorang bayi yang lembut, ini pertama kali diabadikan dalam kata-kata pada 1816 oleh seorang pendeta muda asal Austria bernama Joseph Mohr. Saat itu, pascaperang Napoleon masih meninggalkan bekas luka di benua Eropa. Menurut cerita yang terdengar, Joseph Mohr mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu ini saat berjalan-jalan dan melihat ke luar dari kota yang sepenuhnya terbungkus oleh salju. Pemandangan yang damai tersebut mendorongnya untuk menuliskan lirik yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah musik Natal. Pada Malam Natal 1818, Silent Night pertama kali dipentaskan dengan nama Stille Nacht Heilige Nacht. Joseph Mohr sendiri, sang penulis lirik, memainkan gitar sambil menyanyikan lagu tersebut bersama Franz Xaver Gruber, direktur paduan suara yang menciptakan melodi yang sangat terkenal. Seorang pembuat dan perbaikan organ yang bekerja di gereja tempat pertunjukan berlangsung membawa salinan lagu ke desanya. Dari sana, lagu ini menyebar melalui dua keluarga penyanyi keliling yang tampil di berbagai kota di Eropa Utara. Pada 1834, keluarga Strasser membawakan lagu ini untuk Raja Prusia, dan pada 1839, keluarga Rainer mempersembahkannya di luar Trinity Church di New York City. Seiring berjalannya waktu, Silent Night mengalami evolusi dan diterjemahkan ke lebih dari 300 bahasa dengan berbagai aransemen untuk berbagai suara dan ansambel. Lagu ini berkumandang di gereja-gereja, alun-alun kota, bahkan di medan perang selama Perang Dunia I, ketika tentara dari berbagai pihak menyanyikannya saat gencatan senjata sementara pada Malam Natal. Pada 1914, lagu ini, yang sudah dikenal di seluruh dunia, dinyanyikan bersamaan dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Inggris. Dengan kepopulerannya, misteri seputar lagu ini pun tumbuh. Setelah naskah asli hilang, beberapa dekade lamanya, spekulasi muncul bahwa musik tersebut mungkin ditulis oleh tokoh-tokoh besar seperti Haydn, Mozart, atau Beethoven. Namun, pada 1994, naskah asli ditemukan dalam tulisan tangan Joseph Mohr, dan Franz Xaver Gruber diakui sebagai pencipta melodi yang indah. Hingga saat ini, Museum Franz Xaver Gruber di Hallein dan Sekolah Joseph Mohr di Wagrain, Austria, tetap menghormati para pencipta lagu carol klasik ini. Masyarakat Stille Nacht Gesellschaft atau Silent Night Society memelihara museum virtual Silent Night, melacak berbagai acara, dan mempromosikan penggunaan keenam bait lagu tersebut, yang diucapkan oleh presiden Silent Night Society sebagai sesuatu yang mendorong perdamaian dan menuntut tanggung jawab terhadap dunia ini. (Z-1)

