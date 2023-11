Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas untuk Hari Natal dan Terjemahannya

MENYAMBUT momen Natal 25 Desember 2023, umat kristiani di seluruh dunia akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan mempersiapkan berbagai pernak-pernik menarik dan memutar lagu-lagu Natal. Dilansir dari laman Liveabout, lagu "We Wish You a Merry Christmas" adalah lagu rakyat Inggris dari tahun 1500-an. Jika kebanyakkan lagu natal memiliki arti religius yang mendalam, lagu ini memiliki arti yang humoris tapi jarang diketahui. Secara umum, lagu ini menceritakan tentang tradisi dan dinamika kehidupan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Orang miskin akan datang ke rumah orang kaya, kemudian menyanyikan lagu ini dan menyerukan puding figgy. Baca juga: 12 Resep Kue Natal Kering dan Basah Terpopuler Orang miskin tidak akan meninggalkan rumah orang kaya sampai mendapatkan puding itu. Ini tergambar di salah satu baitnya "we won't go until we get some" yang artinya kami tidak akan pergi sampai mendapatkannya. Berikut, ini selengkapnya lirik lagu dan terjamahannya. Baca juga: Lirik Lagu Jingle Bells dan Artinya We wish you a Merry Christmas Kita mengucapkan Selamat Natal We wish you a Merry Christmas Kita mengucapkan Selamat Natal We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru We wish you a Merry Christmas Kita mengucapkan Selamat Natal We wish you a Merry Christmas Kita mengucapkan Selamat Natal We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Good tidings we bring to you and your kin Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy And bring it right here Dan bawa ke sini Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy Oh, bring us some figgy pudding Oh, bawakan kita beberapa puding figgy And bring it right here Dan bawa ke sini Good tidings we bring to you and your kin Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru We won’t go until we get some Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa We won’t go until we get some Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa We won’t go until we get some Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa So bring it right here Jadi bawa ke sini Good tidings we bring to you and your kin Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru (Z-3)



MENYAMBUT momen Natal 25 Desember 2023, umat kristiani di seluruh dunia akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan mempersiapkan berbagai pernak-pernik menarik dan memutar lagu-lagu Natal.

Dilansir dari laman Liveabout, lagu "We Wish You a Merry Christmas" adalah lagu rakyat Inggris dari tahun 1500-an. Jika kebanyakkan lagu natal memiliki arti religius yang mendalam, lagu ini memiliki arti yang humoris tapi jarang diketahui.

Secara umum, lagu ini menceritakan tentang tradisi dan dinamika kehidupan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Orang miskin akan datang ke rumah orang kaya, kemudian menyanyikan lagu ini dan menyerukan puding figgy.

Orang miskin tidak akan meninggalkan rumah orang kaya sampai mendapatkan puding itu. Ini tergambar di salah satu baitnya "we won't go until we get some" yang artinya kami tidak akan pergi sampai mendapatkannya.

Berikut, ini selengkapnya lirik lagu dan terjamahannya.

We wish you a Merry Christmas

Kita mengucapkan Selamat Natal

We wish you a Merry Christmas

Kita mengucapkan Selamat Natal

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

We wish you a Merry Christmas

Kita mengucapkan Selamat Natal

We wish you a Merry Christmas

Kita mengucapkan Selamat Natal

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

Good tidings we bring to you and your kin

Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

And bring it right here

Dan bawa ke sini

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

Oh, bring us some figgy pudding

Oh, bawakan kita beberapa puding figgy

And bring it right here

Dan bawa ke sini

Good tidings we bring to you and your kin

Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

We won’t go until we get some

Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa

We won’t go until we get some

Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa

We won’t go until we get some

Kita tidak akan pergi sampai kita dapat beberapa

So bring it right here

Jadi bawa ke sini

Good tidings we bring to you and your kin

Kabar gembira kita bawakan untukmu dan kerabatmu

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru

