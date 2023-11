Lirik Lagu Jingle Bells dan Artinya

LAGU Jingle Bells biasanya menjadi populer di kalangan umat kristiani untuk menyambut Natal. Meskipun tidak memiliki hubungan dengan Hari Natal, lagu yang ditulis James Lord Pierpont ini mulai diterbitkan dengan judul The One Horse Open Sleigh pada musim gugur 1857. Sejak dinyanyikan untuk pertama kalinya oleh Johny Pell di Ordway Hall pada 16 September 1857, lagu ini sering dikaitkan dengan musik Natal dan musik liburan. Baca juga: Kalender Cuti Bersama Natal 2023, Cek SKB3 Menteri Lagu Natal ini bisa kamu dengarkan di semua platform musik digital. Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Jingle Bells: Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight, oh! Baca juga: Isi Libur Akhir Tahun dengan Menonton 8 Film Animasi Bertema Natal Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh, hey! Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Now the ground is white Go it while you're young Take the girls tonight Sing this sleighing song Get a bobtailed bay Two forty for his speed And hitch him to an open sleigh And you will take the lead Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh, hey! Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride In one-horse open sleigh! Terjemahan Bergegas menembus salju Naik kereta kuda terbuka yang ditarik satu kuda Melintasi ladang Tertawa sepanjang jalan Lonceng di ekor kuda berbunyi Membuat semangat cerah Betapa menyenangkannya mengendarai dan bernyanyi Lagu berkereta malam ini Bunyi bel, bunyi bel Berbunyi sepanjang jalan Oh, betapa menyenangkannya berkendara Di kereta terbuka satu kuda, hei Bunyi bel, bunyi bel Berbunyi sepanjang jalan Oh, betapa menyenangkannya berkendara Di kereta terbuka satu kuda Kini tanah telah memutih Pergilah saat kamu masih muda Bawa para gadis malam ini Menyanyikan lagu berkereta Beri kuda jerami Sebanyak 24 untuk kecepatannya Ikatkan dia pada kereta terbuka Dan dia akan memimpin perjalanan Anda Bunyi bel, bunyi bel Berbunyi sepanjang jalan Oh, betapa menyenangkannya berkendara Di kereta terbuka satu kuda, hei Bunyi bel, bunyi bel Berbunyi sepanjang jalan Oh, betapa menyenangkannya berkendara Di kereta terbuka satu kuda (Z-1)

LAGU Jingle Bells biasanya menjadi populer di kalangan umat kristiani untuk menyambut Natal.

Meskipun tidak memiliki hubungan dengan Hari Natal, lagu yang ditulis James Lord Pierpont ini mulai diterbitkan dengan judul The One Horse Open Sleigh pada musim gugur 1857.

Sejak dinyanyikan untuk pertama kalinya oleh Johny Pell di Ordway Hall pada 16 September 1857, lagu ini sering dikaitkan dengan musik Natal dan musik liburan.

Baca juga: Kalender Cuti Bersama Natal 2023, Cek SKB3 Menteri

Lagu Natal ini bisa kamu dengarkan di semua platform musik digital.

Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Jingle Bells:

Dashing through the snow

In a one-horse open sleigh

O'er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bobtails ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight, oh!

Baca juga: Isi Libur Akhir Tahun dengan Menonton 8 Film Animasi Bertema Natal

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh, hey!

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

Now the ground is white

Go it while you're young

Take the girls tonight

Sing this sleighing song

Get a bobtailed bay

Two forty for his speed

And hitch him to an open sleigh

And you will take the lead

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh, hey!

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

Oh, what fun it is to ride

In one-horse open sleigh!

Terjemahan

Bergegas menembus salju

Naik kereta kuda terbuka yang ditarik satu kuda

Melintasi ladang

Tertawa sepanjang jalan

Lonceng di ekor kuda berbunyi

Membuat semangat cerah

Betapa menyenangkannya mengendarai dan bernyanyi

Lagu berkereta malam ini

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda, hei

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda

Kini tanah telah memutih

Pergilah saat kamu masih muda

Bawa para gadis malam ini

Menyanyikan lagu berkereta

Beri kuda jerami

Sebanyak 24 untuk kecepatannya

Ikatkan dia pada kereta terbuka

Dan dia akan memimpin perjalanan Anda

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda, hei

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda (Z-1)